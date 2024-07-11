أسعار اللحوم و الدواجن اليوم 30 يوليو

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تنشر «بوابة أخبار اليوم » أسعار السلع و المواد الغذائية فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 بسوق العبور .

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?ا سعار الخضراواتشهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة حالة استقرار ويضاف إلى السعر المعلن من 3 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.حيث سجل سعر الطماطم ما بين 6 إلى 12 جنيهاً للكيلو- البطاطس ما بين 14 إلى 20 جنيهاً.-البصل ما بين 2.5 إلى 9 جنيهًا.- الكوسة ما بين 15 إلى 20 جنيهًا.-تراوح سعر الجزر ما بين 5 إلى 8 جنيهًا للكيلو .-الفاصوليا ما بين 20 إلى 28 جنيهًا-الباذنجان البلدي ما بين 5 إلى 8 جنيهًا- الفلفل مابين 4 الى 8 جنيهًا? اسعار الفاكهةكما شهدت أسعار الفاكهة‌ بسوق العبور ، حالة من الاستقرار فى الأسعار لمعظم أصناف الفاكهة ويضاف 3- 5 جنيهات للسعر للكيلو فى التجزئة .-برتقال صيفى 10 إلى 17 جنيهًا- الجريب فروت ما بين 6 إلى 9 جنيها- عنب بناتى اصفر 15 إلى 30 جنيهًا- عنب بناتى احمر 15 إلى 25 جنيهًا- عنب كرمسون 17 إلى 30 جنيهًا-عنب اسود 15 إلى 35 جنيهًا- تفاح مصرى يتراوح الكيلو ما بين 15 إلى 40 جنيهًا- جوافة يتراوح الكيلو ما بين 14 إلى 20 جنيهًا- كانتلوب يتراوح الكيلو ما بين 7 إلى 10 جنيهًا- مانجو عويس مابين 20 الى 45 جنيهًا- مانجو هندى مابين 17 الى 23 جنيهًا?اسعار الأسماكوقد سجل كيلو سمك البلطي نمرة1 مابين 58 إلي 60 جنيهاً- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح مابين 55 إلى 57 جنيهًا- البلطي الأسواني ما بين 30 إلى 70 جنيهًا.?اسعار الدواجن والبيضكما شهدت أسعار الفراخ البيضاء حالة انخفاض بالسوق المحلية حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة اليوم حوالى 72 جنيهًا وتصل إلى المستهلك في المحلات 82 جنيهًا للكيلو الواحد حسب المنطقة .و تراوحت أسعار كيلو الفراخ الحمراء ( الساسو ) فى المزرعة حوالى 90 جنيهًا في البورصة وتباع للمستهلكين بسعر 100 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة .وسجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة حوالي 145 جنيهًا، في حين يتراوح سعره للمستهلك 155 جنيهاً حسب المنطقة.وبلغ سعر طبق البيض الأبيض حوالي 140 جنيهاً بالمزرعة، يصل السعر للمستهلك 150 جنيهات حسب المنطقة.?اسعار اللحومكما سجل سعر كيلو اللحم البلدى الكندوز بالأسواق ما بين 350 إلى 400 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.-بلغ سعر عرق الفلتو البلدى حوالى 420 جنيهًا للكيلو-المفروم البلدي من 300 إلى 370 جنيهًا حسب المنطقة .-وتراوحت أسعار اللحوم الضأن البلدي من 300 إلى 350 جنيهًا حسب القطعة- واستقر سعر اللحم الجملي عند 300 الى 320 جنيهًا للكيلو .- الكبدة البلدي 300 إلى 350 جنيهًا .-الكبدة الضأن 290 جنيهًا للكيلوجدير بالذكر أن المنافذ التى وفرتها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والزراعة والتموين ساهمت بشكل فعال في توافر اللحوم بشكل كبير في الأسواق، والتي يتم طرحها بشكل مستمر وبأسعار مخفضة ، مما جعل شريحة كبيرة من المواطنين يفضلون شراء اللحوم الحمراء منها بدلًا من محلات الجزارة