أسعار اللحوم تفاجئ الجميع.. وهذا ثمن الكيلو الآن في الأسواق



أسعار اللحوم أسعار اللحوم



شهدت أسعار اللحوم بالأسواق هدوءًا نسبيًا اليوم الأحد 18-8-2024، وكانت قد ارتفعت ارتفاعًا طفيفًا منذ بداية الشهر الجاري في محالات الجزارة لكنها ظلت مستقرة في منافذ وزارة التموين ووزارة الزراعة.

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وقبل عيد الأضحى الماضي، شهدت أسعار اللحوم تراجعًا قويًا في الأسعار رغم ارتفاع الطلب حينها، مما تسبب في تخفيض عدد من الجزارين في مناطق مختلفة أسعار اللحوم الطازجة.وعلى الرغم من عودة الطلب على اللحوم مرة أخرى إلا أن أسعار اللحوم الحمراء لم ترتفع بشكل كبير، بعد انخفاض قوى قبل عيد الأضحى.أسعار اللحوموتواصل الدولة ضخ كميات من اللحوم، عقب توفيرها كميات كبيرة من اللحوم، في جميع منافذها، وساهم ذلك في هدوء أسعار اللحوم في الأسواق.وكانت قد تراجعت في المرة الأولى مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا من وضع سعر عادل للجنيه مما قضى نهائيًا على السوق السوداء والإفراجات الجمركية ومبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع بعد هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية وتوحيد سعر صرف الدولار.وتستورد مصر نحو 40% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء.أسعار اللحومقال مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار اللحوم المستوردة تراوح سعرها بين 200 و230 جنيهًا، وهذا يتوقف حسب قطعية اللحمة.وأوضح “وهبة” في تصريحات له، أنه من المفروض انخفاض سعر اللحوم حسب سعر الدولار القديم لتصل إلى 175 جنيهًا.وأكد عدد من المسئولين أن أسعار اللحوم ستشهد حالة من التراجع بالتزامن مع توحيد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فضلًا عن توقيع مصر والبرازيل اتفاقاً لاستيراد اللحوم.أسعار اللحوم المرتفعة «وهمية»!من جانبه أكد هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أن هناك انخفاضًا في أسعار اللحوم داخل الأسواق بعد ارتفاع في الأسعار بشكل كبير .وقال هيثم عبد الباسط في تصريحات تليفزيونية، إن أسعار اللحوم المرتفعة التي كانت متواجدة في السوق “وهمية”، مضيفًا: هناك انخفاض في أسعار اللحوم بنسبة تصل لـ 20% داخل الأسواق.وتابع هيثم عبد الباسط: “نأمل أن تعود أسعار اللحوم الحية لـ 120 جنيهًا، للكيلو وهذا الأمر يكون في صالح الدولة المصرية ويسهم في تخفيض أسعار اللحوم بشكل كبير”.سعر اللحوم اليومويرصد “صدى البلد” في السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الاحد 18-8-2024 في الأسواق والمنافذ الحكومية.سعر اللحوم في محال الجزارةيتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 300 و360 جنيهًا.يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 320 و360 جنيهًا.يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 270 و 300 جنيه بعد ان وصل إلى 350 جنيهًا في وقت سابق.يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 380 و420 جنيهًا.يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 350 و400 جنيه.سعر اللحوم في منافذ الوطنية 2000سعر اللحمة البقري 285 جنيهًا للكيلوسعر البوفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلوسعر الكبدة الطازجة 285 جنيهًا للكيلوسعر اللحم وش فخدة 300 جنيهسعر الموزة 295 جنيهًا للكيلوسعر عرق الفلتو 350 جنيهًاسعر اللحوم في وزارة التموينسجّل سعر كيلو اللحوم الطازجة نحو 285 جنيهًا.ووصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.وسجّلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 285 جنيهًا للكيلو.منافذ وزارة الزراعةسعر اللحوم البلدي بـ 280 جنيهًاسعر اللحوم المفرومة بـ 230 جنيهًاسعر الكبدة البلدى بـ 250 جنيهًا