أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الثلاثاء



أسعار اللحوم أسعار اللحوم

شهدت أسعار اللحوم بالأسواق المحلية ومحلات التجزئة، حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28-5-2024، وكشفت شعبة القصابين آخر تطورات أسعار اللحوم الحمراء فى الأسواق والتى تسجل استقرارًا ملحوظًا بالتزامن مع توافر معروض كبير فى الأسواق خلال الفترة الحالية استعدادا لعيد الأضحى المبارك.



واستقرت أسعار اللحوم بين 320 و420 جنيها للكيلو حسب القطعية، وفى بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة سجلت الأسعار 300 جنيه، ويجرى طرح الكيو فى منافذ أمان بسعر 290 جنيها للكيلو إلى 320 جنيهات وبعض القطعيات فى المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها.



وكشفت شعبة القصابين فى الغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفى المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.

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وسجل سعر كيلو كباب الحلة 320- 350 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 340 و390 جنيها للكيلو.ويشهد سوق اللحوم استقرار ملحوظ فى الأسعار خلال الفترة الحالية، مع ضخ معروض كبير فى الأسواق عبر المنافذ والشوادر المختلفة من أجل المساهمة فى ضبط الأسعار.سعر اللحوم في منافذ لحوم الوطنية 200سعر اللحم البقري 175جنيهًا للكيلو.سعر البوفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو.سعر الكبدة الطازجة يتراوح بين 340 و390 جنيهًا للكيلو.سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه.سعر الموزة 295 جنيهاً للكيلو.سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا.سعر اللحوم البقرييتراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 320و350 جنيها.يبلغ سعر كيلو اللحم الكندوز بين 390 جنيهًا.يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى بين 300 و350 جنيهًا.يبلغ سعر كيلو اللحم الضأن 45 0جنيهًا.وسعر كيلو اللحم البتلو 450جنيهًا.سعر اللحوم في وزارة التموينسجّل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.ووصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى نحو 160 جنيهًا للكيلو.وسجّلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 225 جنيهًا للكيلو.منافذ وزارة الزراعةبلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.سجّل أسعار اللحم الضأن 350 جنيهًا.وصل سعر كيلو الكبدة لمستوى 290 جنيهًا.وسجّل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 290 جنيهًا.بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 290 جنيهًا.