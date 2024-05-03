أسعار اللحوم اليوم الجمعة 31 مايو 2024 فى الأسواق

كشفت شعبة القصابين اخر تطورات أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق اليوم الجمعة 31 مايو 2024 استقرار ملحوظ بالتزامن مع توافر معروض كبير فى الأسواق خلال الفترة الحالية استعدادا لعيد الأضحى المبارك.
واستقرت أسعار اللحوم بين 320 و420 جنيها للكيلو حسب القطعية، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة سجلت الأسعار 300 جنيه، ويجرى طرح الكيو في منافذ أمان بسعر 290 جنيها للكيلو إلى 320 جنيهات وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها، بحسب بيانات شعبة القصابين.
وكشفت الشعبة، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.
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