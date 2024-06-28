أسعار اللحوم اليوم الجمعة 28-6-2024 بالأسواق



أسعار اللحوم أسعار اللحوم



شهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 28-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وتختلف الأسعار وفقا لكل منطقة سكنية بحسب النوع والجودة، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار اللحوم في مختلف الأسواق المحلية بمختلف أنواعها، وفقا لأخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.



أسعار اللحوم الحمراء الطازجة (البتلو) اليوم بالأسواق



سجل متوسط سعر كيلو اللحم البتلو بحوالي 413.82 جنيه بالأسواق.

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جاء متوسط سعر كيلو اللحم البتلو بالعظم بحوالي 375.42 جنيه للمستهلك.أسعار اللحوم الكندوز اليوم بمختلف أنواعهاسجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز بحوالي 379.51 جنيه بالأسواق.جاء متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير بحوالي 329.68 جنيه للمستهلك.بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير بحوالي 383.75 جنيه بالأسواق.أسعار اللحوم الضأن بنوعيها في الأسواقسجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بحوالي 423.75 جنيه بالأسواقجاء متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بالعظم بحوالي 394.29 جنيه بالأسواق.أسعار أنواع لحوم أخرى بالأسواقأسعار كيلو كباب الحلة اليوم تسجل 350 جنيهًا للكيلو.أسعار اللحوم الجملي تتراوح بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.سجلت أسعار اللحوم البرازيلي بالمنافذ قيمة 280 جنيهًا.أسعار اللحوم الهندي في المحلات بقيمة 290 جنيهًا.أسعار الريش الضاني (380- 420 جنيهًا).أسعار المفروم البلدي بقيمة من 240 جنيهًا إلى 300 جنيه للكيلو.أسعار السجق البلدي عند 300 جنيه.أسعار السجق المستورد 110 جنيهات للكيلو.أسعار المفروم الجملي 300 جنيه.