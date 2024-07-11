أسعار اللحوم الحمراء اليوم 6 أغسطس



أسعار اللحوم الحمراء أسعار اللحوم الحمراء

شهدت أسعار اللحوم الحمراء في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 حالة من الاستقرار، حيث ساهمت مشروعات الثروة الحيوانية التي نفذتها الدولة في زيادة الإنتاجية.

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ومن جانبها، أعلنت وزارة الزراعة عن توفير اللحوم البلدية الطازجة بسعر يبدأ من 250 جنيهًا للكيلو حسب القطعة ولحوم الضأن 280 جنيهًا.وقد سجل سعر كيلو اللحم البلدي بالأسواق ما بين 350 إلى 400 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.-بلغ سعر عرق الفلتو البلدي حوالي 420 جنيهًا للكيلو-المفروم البلدي من 300 إلى 370 جنيهًا حسب المنطقة .-وتراوحت أسعار اللحوم الضأن البلدي من 300 إلى 350 جنيهًا حسب القطعة- واستقر سعر اللحم الجملي عند 300 إلى 330 جنيهًا للكيلو .- الكبدة البلدي 300 إلى 350 جنيهًا .-الكبدة الضأن 290 جنيهًا للكيلو .جدير بالذكر أن المنافذ التي وفرتها القوات المسلحة ووزارات الزراعة والداخلية والتموين ساهمت بشكل فعال في توافر اللحوم بشكل كبير في الأسواق، والتي يتم طرحها بشكل مستمر وبأسعار مخفضة ، مما جعل شريحة كبيرة من المواطنين يفضلون شراء اللحوم الحمراء منها بدلًا من محلات الجزارة .