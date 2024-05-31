أسعار اللحوم الحمراء اليوم 4 يونيو بالأسواق



أسعار اللحوم الحمراء أسعار اللحوم الحمراء

شهدت أسعار اللحوم الحمراء، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024، حالة من الاستقرار، حيث ساهمت مشروعات الثروة الحيوانية التي نفذتها الدولة في زيادة الإنتاجية.



من جانبها أعلنت وزارة الزراعة عن توفير اللحوم البلدية الطازجة بسعر يبدأ من 250 جنيهًا للكيلو حسب القطعة، ولحوم الضاني 280 جنيهًا.



وسجل سعر كيلو اللحم البلدي بالأسواق ما بين 350 إلى 400 جنيه للكيلو حسب المنطقة.

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