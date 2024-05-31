أسعار اللحوم الحمراء اليوم 4 يونيو بالأسواق

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أسعار اللحوم الحمراء

شهدت أسعار اللحوم الحمراء، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024، حالة من الاستقرار، حيث ساهمت مشروعات الثروة الحيوانية التي نفذتها الدولة في زيادة الإنتاجية.

من جانبها أعلنت وزارة الزراعة عن توفير اللحوم البلدية الطازجة بسعر يبدأ من 250 جنيهًا للكيلو حسب القطعة، ولحوم الضاني 280 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو اللحم البلدي بالأسواق ما بين 350 إلى 400 جنيه للكيلو حسب المنطقة.

- سعر عرق الفلتو البلدي حوالي 420 جنيهًا للكيلو.

- المفروم البلدي من 300 إلى 370 جنيهًا حسب المنطقة.

- تراوحت أسعار اللحوم الضأن البلدي من 300 إلى 350 جنيهًا حسب القطعة.

- واستقر سعر اللحم الجملي عند 300 الى 330 جنيهًا للكيلو.
- الكبدة البلدي من 300 إلى 350 جنيهًا.

- الكبدة الضأن 290 جنيهًا للكيلو.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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