أسعار اللحوم الحمراء اليوم 26 مايو

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أسعار اللحوم الحمراء

شهدت أسعار اللحوم الحمراء في بداية التعاملات اليوم الأحد 26 مايو 2024 حالة من الاستقرار حيث ساهمت مشروعات الثروة الحيوانية التي نفذتها الدولة في زيادة الإنتاجية.

ومن جانبها أعلنت وزارة الزراعة عن توفير اللحوم البلدية الطازجة بسعر يبدأ من 300 جنيه للكيلو حسب القطعة ولحوم الضانى 280 جنيه.

وقد سجل سعر كيلو اللحم البلدى بالأسواق ما بين 350 إلى 400 جنيه للكيلو حسب المنطقة.

-بلغ سعر عرق الفلتو البلدي حوالى 420 جنيه للكيلو.

-المفروم البلدي من 300 إلى 370 جنيه حسب المنطقة.

-وتراوحت أسعار اللحوم الضأن البلدي من 300 إلى 350 جنيه حسب القطعة

- واستقر سعر اللحم الجملي عند 300 الى 330 جنيه للكيلو .
- الكبدة البلدي 300 إلى 350 جنيه.

-الكبدة الضأن 290 جنيهًا للكيلو .

جدير بالذكر أن المنافذ التى وفرتها القوات المسلحة ووزارات الزراعة والداخلية والتموين ساهمت بشكل فعال في توافر اللحوم بشكل كبير في الأسواق، والتي يتم طرحها بشكل مستمر وبأسعار مخفضة، مما جعل شريحة كبيرة من المواطنين يفضلون شراء اللحوم الحمراء منها بدلًا من محلات الجزارة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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