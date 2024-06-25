أسعار اللحوم الحمراء اليوم 13 يوليو



أسعار اللحوم الحمراء أسعار اللحوم الحمراء

شهدت أسعار اللحوم الحمراء فى بداية التعاملات اليوم السبت 13يوليو 2024 حالة من الاستقرار حيث ساهمت مشروعات الثروة الحيوانية التى نفذتها الدولة في زيادة الإنتاجية .

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ومن جانبها أعلنت وزارة الزراعة عن توفير اللحوم البلدية الطازجة بسعر يبدأ من 250 جنيهًا للكيلو حسب القطعة ولحوم الضانى 280 جنيهًا.وقد سجل سعر كيلو اللحم البلدى بالأسواق ما بين 350 إلى 400 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.-بلغ سعر عرق الفلتو البلدى حوالى 420 جنيهًا للكيلو-المفروم البلدي من 300 إلى 370 جنيهًا حسب المنطقة .-وتراوحت أسعار اللحوم الضأن البلدي من 300 إلى 350 جنيهًا حسب القطعة- واستقر سعر اللحم الجملي عند 300 الى 330 جنيهًا للكيلو .- الكبدة البلدي 300 إلى 350 جنيهًا .-الكبدة الضأن 290 جنيهًا للكيلو .اقرأ أيضا أسعار اللحوم الحمراء اليوم 12 يوليوجدير بالذكر أن المنافذ التى وفرتها القوات المسلحة ووزارات الزراعة والداخلية والتموين ساهمت بشكل فعال في توافر اللحوم بشكل كبير في الأسواق، والتي يتم طرحها بشكل مستمر وبأسعار مخفضة ، مما جعل شريحة كبيرة من المواطنين يفضلون شراء اللحوم الحمراء منها بدلًا من محلات الجزارة .