أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 5 يوليو 2024



أسعار اللحوم الحمراء أسعار اللحوم الحمراء

شهدت أسعار اللحوم الحمراء في بداية التعاملات اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 حالة من الاستقرار حيث ساهمت مشروعات الثروة الحيوانية التي نفذتها الدولة في زيادة الإنتاجية.



ومن جانبها أعلنت وزارة الزراعة عن توفير اللحوم البلدية الطازجة بسعر يبدأ من 250 جنيه للكيلو حسب القطعة ولحوم الضاني 280 جنيه.



وقد سجل سعر كيلو اللحم البلدى بالأسواق ما بين 350 إلى 400 جنيه للكيلو حسب المنطقة.

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-بلغ سعر عرق الفلتو البلدى حوالى 420 جنيه للكيلو.-المفروم البلدي من 300 إلى 370 جنيه حسب المنطقة.-وتراوحت أسعار اللحوم الضأن البلدي من 300 إلى 350 جنيه حسب القطعة.- واستقر سعر اللحم الجملي عند 300 إلى 330 جنيه للكيلو .- الكبدة البلدي 300 إلى 350 جنيه.-الكبدة الضأن 290 جنيه للكيلو.جدير بالذكر أن المنافذ التى وفرتها القوات المسلحة ووزارات الزراعة والداخلية والتموين ساهمت بشكل فعال في توافر اللحوم بشكل كبير في الأسواق، والتي يتم طرحها بشكل مستمر وبأسعار مخفضة، مما جعل شريحة كبيرة من المواطنين يفضلون شراء اللحوم الحمراء منها بدلًا من محلات الجزارة .