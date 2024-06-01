أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم 20 يونيو



أسعار الفاكهة أسعار الفاكهة

شهدت أسعار الفاكهة‌ اليوم الخميس 20 يونيو 2024 بسوق العبور، حالة من الاستقرار فى الأسعار لمعظم أصناف الفاكهة ويضاف 3- 5 جنيهات لسعر للكيلو.



برتقال صيفى يتراوح من 4 إلى 6.5 جنيه



- برتقال يوسفى 6 إلى 11 جنيهًا

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- الجريب فروت ما بين 4 إلى 7 جنيهات- عنب بناتى أصفر 17 إلى 27 جنيهًا- عنب بناتى احمر 17 إلى 27 جنيهًا- عنب كرمسون 20 إلى 30 جنيهًا- عنب أسود 20 إلى 30 جنيهًا- تفاح مصرى يتراوح الكيلو ما بين 16 إلى 36 جنيهًا- برقوق سكرى يتراوح الكيلو ما بين 15 إلى 30 جنيهًا- خوخ يتراوح الكيلو ما بين 10 إلى 40 جنيهًا- كانتلوب يتراوح الكيلو ما بين 6 إلى 9 جنيهات- مانجو بلدية مابين 20 الى 30 جنيهًا- مانجو زبدية مابين 20 الى 30 جنيهًا- شمام من 6 الى 11 جنيهًا للكيلو- بطيخ من "4 : 6 كيلو" بين 20 إلى 30 جنيهًا- كيلو البلح السيوى ما بين 30 إلى 60 جنيهاً للكيلو- بلح ثلاجة من 15 إلى 21 جنيهًا للكيلومن جانبه، قال سعد موسى رئيس الحجر الزراعى المصرى بوزارة الزراعة، إن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي.كما أنه يتم تصدير حوالي 400 ‏سلعة زراعية إلى 160 سوقًا خارجيًا يتم نفاذ الصادرات الزراعية لها وقد زادت هذه الجهود في السنوات الأخيرة من حيث عدد الأسواق ما يزيد عن 83 سوقًا.