أسعار الفاكهة فى سوق العبور اليوم الجمعة 12 يوليو 2024



أسعار الفاكهة أسعار الفاكهة

شهدت أسعار الفاكهة‌ اليوم الجمعة 12 يوليو 2024 بسوق العبور ، حالة من الاستقرار فى الأسعار لمعظم أصناف الفاكهة ويضاف 3- 5 جنيهات للسعر للكيلو فى سوق التجزئة

قد يعجبك أيضا...

-برتقال صيفى 6.5 إلى 7.5 جنيه- الجريب فروت ما بين 4 إلى 7 جنيهات- عنب بناتى اصفر 22 إلى 35 جنيهًا- عنب بناتى احمر 20 إلى 30 جنيهًا- عنب كرمسون 20 إلى 28 جنيهًا-عنب اسود 14 إلى 20 جنيهًا- تفاح مصرى يتراوح الكيلو ما بين 15 إلى 31 جنيهًا- برقوق سكرى يتراوح الكيلو ما بين 15 إلى 55 جنيهًا- كانتلوب يتراوح الكيلو ما بين 9 إلى 13 جنيهًاو مانجو تيمور من سعر 20 الى 30 جنيهًا- مانجو زبدية من سعر 17 الى 21 جنيهًا- مانجو بلدى من سعر 15 الى 18 جنيهًا- مانجو فونس من سعر 20 الى 30 جنيهًا- مانجو فص من سعر 40 الى 70جنيهًا- مانجو دبشه من سعر 17 الى 21 جنيهًا- مانجو صديقة من سعر 17 الى23 جنيهًا- مانجو جولك من سعر 17 الى 21 جنيهًا- كيلو المانجو السكرى من سعر 15 الى 25 جنيهًا- مانجو بيض العجل من سعر 18 الى 20 جنيهًا- مانجو سنارة من سعر 18 الى 20 جنيهًا- مانجو فجر كلان من سعر 17 إلى 18جنيهًا- مانجو تومى من سعر 17 الى 18 جنيهًا- مانجو كيت من سعر 15 الى 18 جنيهًا- مانجو كنت من سعر 15 الى 18 جنيهًا للكيلومن جانبه قال سعد موسى رئيس الحجر الزراعى المصرى بوزارة الزراعة، أن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي .كما أنه يتم تصدير حوالي 350 ‏سلعة زراعية إلى 160سوق خارجي يتم نفاذ الصادرات الزراعية لها وقد زادت هذه الجهود في السنوات الأخيرة من حيث عدد الاسواق ما يزيد عن (83) سوق