أسعار الفاكهة بسوق العبور في يوم وقفة عرفات



أسعار الفاكهة أسعار الفاكهة

شهدت أسعار الفاكهة‌ اليوم السبت 15 يونيو 2024 بسوق العبور ، حالة من الاستقرار فى الأسعار لمعظم أصناف الفاكهة ويضاف 3- 5 جنيهات للسعر للكيلو فى برتقال صيفى 4 إلى 6.5 جنيه.



برتقال يوسفى 6 إلى 11 جنيهًا



- الجريب فروت ما بين 4 إلى 7 جنيها

قد يعجبك أيضا...

- عنب بناتى اصفر 17 إلى 27 جنيهًا- عنب بناتى احمر 17 إلى 27 جنيهًا- عنب كرمسون 20 إلى 30 جنيهًا-عنب اسود 20 إلى 30 جنيهًا- تفاح مصرى يتراوح الكيلو ما بين 16 إلى 36 جنيهًا- برقوق سكرى يتراوح الكيلو ما بين 15 إلى 30 جنيهًا- خوخ يتراوح الكيلو ما بين 10 إلى 40 جنيهًا- كانتلوب يتراوح الكيلو ما بين 6 إلى 9 جنيهًا- مانجو بلدية مابين 20 الى 30 جنيهًا- مانجو زبدية مابين 20 الى 30 جنيهًا- شمام من 6 الى 11 جنيهًا للكيلو .-بطيخ من (4 : 6 كيلو) بين 20 إلى 30 جنيهًا- كيلو البلح السيوى ما بين 30 إلى 60 جنيهاً للكيلو .بلح ثلاجة من 15 الى 21 جنيهًا للكيلو .من جانبه قال سعد موسى رئيس الحجر الزراعى المصرى بوزارة الزراعة، أن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي.كما أنه يتم تصدير حوالي 400 ‏سلعة زراعية إلى 160سوق خارجي يتم نفاذ الصادرات الزراعية لها وقد زادت هذه الجهود في السنوات الأخيرة من حيث عدد الاسواق ما يزيد عن (83) سوق.