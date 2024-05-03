أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم 14 مايو



أسعار الفاكهة أسعار الفاكهة

شهدت أسعار الفاكهة‌ اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 بسوق العبور، حالة من الاستقرار في الأسعار لمعظم أصناف الفاكهة، ويضاف 3- 5 جنيهات للسعر للكيلو في التجزئة.



الجريب فروت ما بين 4 إلى 6 جنيهات.



- برتقال صيفي 3 إلى 5 جنيهات.

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- برتقال يوسفي 3 إلى 9 جنيهات.- عنب بناتي أصفر 25 إلى 35 جنيهًا.- عنب بناتي أحمر 25 إلى 35 جنيهًا.- عنب أسود 30 إلى 50 جنيهًا.- جوافة يتراوح الكيلو ما بين 15 إلى 35 جنيهًا.- رومان يتراوح الكيلو ما بين 10 إلى 20 جنيهًا.- كانتلوب يتراوح الكيلو ما بين 9 إلى 12 جنيهًا.- شمام من 6 إلى 11 جنيهًا للكيلو.-بطيخ من (4 : 6 كيلو) بين 20 إلى 30 جنيهًا.- كيلو البلح السيوي ما بين 30 إلى 60 جنيهاً للكيلو.- بلح ثلاجة من 15 إلى 21 جنيهًا للكيلو.- فروالة من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.من جانبه قال سعد موسى رئيس الحجر الزراعى المصرى بوزارة الزراعة، إن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي.كما أنه يتم تصدير حوالي 400 ‏سلعة زراعية إلى 160 سوقاً خارجي يتم نفاذ الصادرات الزراعية لها وقد زادت هذه الجهود في السنوات الأخيرة من حيث عدد الأسواق ما يزيد عن (83) سوقاً.