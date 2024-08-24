أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 6 سبتمبر في سوق العبور



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

شهدت أسعار الفاكهة‌ اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 بسوق العبور، حالة من الاستقرار فى الأسعار لمعظم أصناف الفاكهة ويضاف 3- 5 جنيهات للسعر للكيلو في التجزئة.

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-برتقال صيفى 10 إلى 15 جنيهًا- الجريب فروت ما بين 6 إلى 9 جنيهات- عنب بناتى اصف 20 إلى 35 جنيهًا- عنب بناتى احمر 20 إلى 35 جنيهًا- عنب كرمسون 25 إلى 35 جنيهًا-عنب اسود 20 إلى 35 جنيهًا- جوافة يتراوح الكيلو ما بين 8 إلى 20 جنيه- كانتلوب يتراوح الكيلو ما بين 11 إلى 14 جنيهًا- مانجو عويس مابين 30 الى 40 جنيه- مانجو هندى مابين 15 الى 25 جنيهًا??كيلو مانجو زبدية من سعر 20 الى سعر 26 جنيهًا العبوة قفص وكرتونة??كيلو مانجو بلدى من سعر 12 الى سعر 20 جنيهًا العبوة قفص وكرتونة??كيلو مانجو فونس من سعر 20 الى سعر 35 جنيهًا العبوة كرتونة??كيلو مانجو فص من سعر 40 الى سعر 90 جنيهًا العبوة كرتونة??كيلو مانجو دبشه من سعر 12 الى سعر 20 جنيهًا العبوة قفص??كيلو مانجو صديقة من سعر 24 إلى سعر 26 جنيهًا العبوة كرتونة??كيلو مانجو جولك من سعر 20 إلى سعر 24 جنيهًا العبوة كرتونة??كيلو مانجو سكرى من سعر 17 إلى سعر 21 جنيهًا العبوة قفص وكرتونة??كيلو مانجو بيض العجل من سعر 12 إلى سعر 20 جنيهًا العبوة كرتونة??كيلو مانجو سنارة من سعر 12 إلى سعر18 جنيهًا العبوة قفص??كيلو مانجو فجر كلان من سعر 22 إلى سعر 24 جنيهًا العبوة كرتونة??كيلو مانجو تومى من سعر 22 إلى سعر 24 جنيهًا العبوة كرتونة??كيلو مانجو كيت من سعر 18 إلى سعر 22 جنيهًا العبوة كرتونة??كيلو مانجو كنت من سعر 18 إلى سعر 22 جنيهًاجدير بالذكر أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي.كما أنه يتم تصدير حوالي 350 ‏سلعة زراعية إلى 160سوق خارجي يتم نفاذ الصادرات الزراعية لها وقد زادت هذه الجهود في السنوات الأخيرة من حيث عدد الاسواق ما يزيد عن (83) سوق