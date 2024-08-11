أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم 11-8-2024



أسعار العملات أسعار العملات

شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 11 أغسطس 2024، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليومية في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرية، إذ سجل سعر اليورو اليوم بنحو 53.68 جنيه للشراء، و53.89 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

قد يعجبك أيضا...

أسعار العملات اليومواستقرت أسعار العملات اليوم الأحد 11 -8-2024 في البنوك، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية سعر العملات بمختلف أنواعها، في عدد من البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات للبنوك عبر مواقعها.سعر الدولار اليومبلغ سعر الدولار اليوم 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.سجل سعر الدولار اليوم 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.سعر اليورو اليومسجل سعر اليورو اليوم 53.68 جنيه للشراء، و53.89 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.وجاء سعر اليورو اليوم بنحو 53.68 جنيه للشراء، و53.89 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.سعر الريال السعودي اليومسجل سعر الريال السعودي اليوم 13.09 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع مقابل الجنيه في بنك مصر.أما سعر الريال السعودي اليوم فسجل 13.09 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهليسعر الدرهم الإماراتي اليومبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.38 جنيه للشراء، وسجل 13.42 جنيه للبيع، مقابل الجنيه في البنك الأهلي.سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.38 جنيه للشراء، وسجل 13.42 جنيه للبيع مقابل الجنيه في بنك مصر.