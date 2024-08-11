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أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم 11-8-2024

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صورة الخبر: أسعار العملات
أسعار العملات

شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 11 أغسطس 2024، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليومية في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرية، إذ سجل سعر اليورو اليوم بنحو 53.68 جنيه للشراء، و53.89 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.


أسعار العملات اليوم
واستقرت أسعار العملات اليوم الأحد 11 -8-2024 في البنوك، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية سعر العملات بمختلف أنواعها، في عدد من البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات للبنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار اليوم
بلغ سعر الدولار اليوم 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.


سجل سعر الدولار اليوم 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.
سعر اليورو اليوم
سجل سعر اليورو اليوم 53.68 جنيه للشراء، و53.89 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

وجاء سعر اليورو اليوم بنحو 53.68 جنيه للشراء، و53.89 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

سعر الريال السعودي اليوم
سجل سعر الريال السعودي اليوم 13.09 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع مقابل الجنيه في بنك مصر.

أما سعر الريال السعودي اليوم فسجل 13.09 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

سعر الدرهم الإماراتي اليوم
بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.38 جنيه للشراء، وسجل 13.42 جنيه للبيع، مقابل الجنيه في البنك الأهلي.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.38 جنيه للشراء، وسجل 13.42 جنيه للبيع مقابل الجنيه في بنك مصر.

المصدر: الوطن

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