أسعار العملات في البنوك اليوم 5-8-2024 .. الدولار بـ48.70 جنيه

أسعار العملات
سجلت أسعار العملات اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024، استقرارًا مقابل الجنيه خلال التعاملات اليومية في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرية، إذ سجل سعر الدولار اليوم 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.
أسعار العملات اليوم
وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار العملات اليوم الإثنين 5-8-2024 في البنوك بمختلف أنواعها مقابل الجنيه، في عدد من البنوك المصرية، وفقاً لآخر تحديثات للبنوك عبر مواقعها.
سعر الدولار اليوم
بلغ سعر الدولار اليوم 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.
سجل سعر الدولار اليوم 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.
سعر اليورو اليوم
سجل سعر اليورو اليوم 53.10 جنيه للشراء، و53.38 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.
وجاء سعر اليورو اليوم بنحو 53.10 جنيه للشراء، و53.38 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.
سعر الريال السعودي اليوم
سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.97 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع مقابل الجنيه في بنك مصر.
أما سعر الريال السعودي اليوم فسجل 12.97 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.25 جنيه للشراء، وسجل 13.29 جنيه للبيع، مقابل الجنيه في البنك الأهلي.
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.25 جنيه للشراء، وسجل 13.29 جنيه للبيع مقابل الجنيه في بنك مصر.
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