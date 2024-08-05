أسعار العملات في البنوك اليوم 5-8-2024 .. الدولار بـ48.70 جنيه

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سجلت أسعار العملات اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024، استقرارًا مقابل الجنيه خلال التعاملات اليومية في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرية، إذ سجل سعر الدولار اليوم 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

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أسعار العملات اليوموتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار العملات اليوم الإثنين 5-8-2024 في البنوك بمختلف أنواعها مقابل الجنيه، في عدد من البنوك المصرية، وفقاً لآخر تحديثات للبنوك عبر مواقعها.سعر الدولار اليومبلغ سعر الدولار اليوم 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.سجل سعر الدولار اليوم 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.سعر اليورو اليومسجل سعر اليورو اليوم 53.10 جنيه للشراء، و53.38 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.وجاء سعر اليورو اليوم بنحو 53.10 جنيه للشراء، و53.38 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.سعر الريال السعودي اليومسجل سعر الريال السعودي اليوم 12.97 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع مقابل الجنيه في بنك مصر.أما سعر الريال السعودي اليوم فسجل 12.97 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهليسعر الدرهم الإماراتي اليومبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.25 جنيه للشراء، وسجل 13.29 جنيه للبيع، مقابل الجنيه في البنك الأهلي.سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.25 جنيه للشراء، وسجل 13.29 جنيه للبيع مقابل الجنيه في بنك مصر.