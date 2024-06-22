أسعار العملات فى مصر اليوم السبت 22-6-2024 مقابل الجنيه المصري

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أسعار العملات


سجلت أسعار العملات اليوم السبت، استقرارا مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك العالنة في السوق المصرفي المصري، حيث سجل سعر الدولار اليوم 47.66 جنيه للشراء، وسجل 47.76 جنيها للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

أسعار العملات اليوم

واستقرت أسعار العملات اليوم، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار العملات بختلف أنواعها السبت 22 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، وفقاً لأخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار اليوم 47.66 جنيه للشراء، وسجل 47.76 جنيها للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم 47.66 جنيه للشراء، وسجل 47.76 جنيها للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

سعر اليورو اليوم
سجل سعر اليورو اليوم 50.93 جنيه للشراء، وسجل 51.16 جنيها للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

سجل سعر اليورو اليوم 50.93 جنيه للشراء، وسجل 51.17 جنيها للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.
سعر الريال السعودي اليوم
سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.71 جنيه للشراء، وسجل 12.73 جنيها للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.71 جنيه للشراء، وسجل 12.73 جنيها للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.99 جنيه للشراء، وسجل 13 جنيها للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.99 جنيه للشراء، وسجل 13 جنيها للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

المصدر: الوطن

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