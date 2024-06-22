أسعار العملات فى مصر اليوم السبت 22-6-2024 مقابل الجنيه المصري



أسعار العملات أسعار العملات



سجلت أسعار العملات اليوم السبت، استقرارا مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك العالنة في السوق المصرفي المصري، حيث سجل سعر الدولار اليوم 47.66 جنيه للشراء، وسجل 47.76 جنيها للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.



أسعار العملات اليوم



واستقرت أسعار العملات اليوم، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار العملات بختلف أنواعها السبت 22 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، وفقاً لأخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

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