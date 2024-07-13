أسعار العملات فى مصر اليوم السبت 13-7-2024 مقابل الجنيه المصري



أسعار العملات أسعار العملات

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 13-7-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصري.

قد يعجبك أيضا...

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أسعار العملات اليوم السبت 13 يوليو 2024، بمختلف أنواعها في عدد من البنوك المصرية، وفق آخر تحديثات للبنوك عبر مواقعها.سعر الدولار اليومبلغ سعر الدولار اليوم 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.سجل سعر الدولار اليوم 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.سعر اليورو اليومسجل سعر اليورو اليوم 51.92 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.وجاء سعر اليورو اليوم بنحو 51.92 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.سعر الريال السعودي اليومسجل سعر الريال السعودي اليوم 12.77 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع مقابل الجنيه في بنك مصر.أما سعر الريال السعودي اليوم فسجل 12.77 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهليسعر الدرهم الإماراتي اليومبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.04 جنيه للشراء، وسجل 13.08 جنيه للبيع، مقابل الجنيه في البنك الأهلي.سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.04 جنيه للشراء، و 13.08 جنيه للبيع مقابل الجنيه في بنك مصر.