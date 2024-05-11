أسعار العملات فى مصر اليوم السبت 11-5-2024 مقابل الجنيه في البنوك



أسعار العملات أسعار العملات



شهدت أسعار العملات اليوم السبت 11-5-2024 مقابل الجنيه في البنوك المصرية المختلفة حالة من الاستقرار، ومن أبرزها الدولار الأمريكي، واليورو، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي.



أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه في البنوك

تستعرض «الوطن» أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه في البنوك، حسب آخر سعر أعلنته البنوك عبر مواقعها الرسمية.



سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري للشراء 47.3 جنيه، وسعر البيع 47.4 جنيه.

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فيما سجل بنك مصر 47.3 جنيه للشراء، وسعر البيع 47.4 جنيه.بينما سجل بنك القاهرة للشراء 47.3 جنيه، وسعر البيع 47.4 جنيه.سعر اليورو في البنوك المصريةوسجل البنك الأهلي المصري سعر الشراء 50.72 جنيه، وسعر البيع 51.09 جنيه.فيما سجل بنك مصر للشراء نحو 50.72 جنيه، وسعر البيع 51.09 جنيه.وبلغ اليورو في بنك القاهرة 50.72 جنيه للشراء، وسعر البيع 51.01 جنيه.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةوفي البنك الأهلي المصري فسجل سعر الشراء 12.60 جنيه، وسعر البيع 12.63 جنيه.وفي بنك مصر سجل سعر الشراء 12.61 جنيه، وسعر البيع 12.63 جنيه.وعن بنك القاهرة فسجل سعر الشراء 12.61 جنيه، وسعر البيع 12.63 جنيه.سعر الدرھم الإماراتي في البنوك المصريةفي البنك الأهلي المصري سجل سعر الشراء 12.88 جنيه، وسعر البيع 12.90 جنيه.وفي بنك مصر سجل سعر الشراء 12.89 جنيه، وسعر البيع 12.90 جنيه.وعن بنك القاهرة فسجل سعر الشراء 12.89 جنيه، وسعر البيع 12.90 جنيه.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةسجل البنك الأهلي المصري سعر الشراء 153.09 جنيه، وسعر البيع 154.12 جنيه.وعن بنك مصر فسجل سعر الشراء 153.86 جنيه، وسعر البيع 154.12 جنيه.وفي بنك القاهرة سجل سعر الشراء 153.53 جنيه، وسعر البيع 154.12 جنيه.