أسعار العملات فى مصر اليوم الخميس 12-9-2024 أمام الجنيه في بداية التعاملات



أسعار العملات أسعار العملات

تراجعت أسعار العملات، اليوم الخميس 12-9-2024، أمام الجنيه في بداية التعاملات بمعظم البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، مقارنة مع مستوياتها بنهاية تعاملات أمس.

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وتُواصل موجة الانخفاض همينتها على السوق منذ أسبوع تقريبًا، غادرت على إثرها معظم العملات مستوياتها التاريخية التي كانت قد وصلت إليها في أعقاب قرار رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، في 6 مارس الماضي، وتحرير سعر الصرف وترك قيمة الجنيه تتحدد وفقًا لآليات السوق وقوى العرض والطلب.بنك مصر (ودائع فليكس21% ،22%) - يوليو 2024 - داخل الخبروسجل إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة نحو 1.77 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 1.69 تريليون بنهاية أبريل الماضي، بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي.وقفز إجمالي الأصول بالبنك المركزي لتسجل 6.057 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 4.480 تريليون بنهاية يونيو 2023، بزيادة 1.57 تريليون.وارتفع إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية إلى نحو 2.61 تريليون جنيه بنهاية ‏يوليو الماضي، مقابل 2.52 تريليون بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 900 ‏مليون، بحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري.‏وصعد إجمالي أرصدة الذهب لدى البنك المركزي إلى 454.92 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 238.604 مليار جنيه خلال يونيو 2023.وارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 644.764 مليار جنيه بنهاية ‏يوليو الماضي، من 626.62 مليار جنيه خلال يونيو 2024، محققًا زيادة ‏قيمتها 18.13 مليار خلال شهر، وفق تقرير حديث صادر عن البنك ‏المركزي المصري.‏ويستعرض موقع «المال» تقريرًا تفصيليًّا حول أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية هي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي».أسعار العملات بالبنك المركزي المصريمتوسط سعر الدولار اليوم: 48.32 جنيه للشراء، و48.42 للبيع.متوسط سعر اليورو اليوم: 53.39 جنيه للشراء، و53.51 للبيع.متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 63.25 جنيه للشراء، و63.39 للبيع.متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 12.87 جنيه للشراء، و12.90 للبيع.متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 158.19 جنيه للشراء، و158.57 للبيع.متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 13.15 جنيه للشراء، و13.18 للبيع.يشار إلى أن هذه الأرقام تعتمد على البيانات المنشورة، اليوم الخميس، على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.سعر الدولار في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 48.32 جنيه للشراء، و48.42 للبيع.بنك مصر: 48.32 جنيه للشراء، و48.42 للبيع.البنك المصري الخليجي: 48.32 جنيه للشراء، و48.42 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 48.35 جنيه للشراء، و48.45 للبيع.سعر اليورو في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 53.18 جنيه للشراء، و53.37 للبيع.بنك مصر: 53.18 جنيه للشراء، و53.33 للبيع.البنك المصري الخليجي: 53.17 جنيه للشراء، و53.35 للبيع..بنك قطر الوطني الأهلي: 53.21 جنيه للشراء، و53.40 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 62.97 جنيه للشراء، و63.21 للبيع.بنك مصر: 62.97 جنيه للشراء، و63.18 للبيع.البنك المصري الخليجي: 62.95 جنيه للشراء، و63.20 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 63.01 جنيه للشراء، و63.25 للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 12.85 جنيه للشراء، و12.90 للبيع.بنك مصر: 12.85 جنيه للشراء، و12.90 للبيع.البنك المصري الخليجي: 12.86 جنيه للشراء، و12.89 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 12.88 جنيه للشراء، و12.91 للبيع.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 157.57 جنيه للشراء، و158.53 للبيع.بنك مصر: 157.77 جنيه للشراء، و158.46 للبيع.البنك المصري الخليجي: 149.79 جنيه للشراء، و158.54 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 158.17 جنيه للشراء، و158.71 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 13.14 جنيه للشراء، و13.18 للبيع.بنك مصر: 13.14 جنيه للشراء، و13.18 للبيع.البنك المصري الخليجي: 13.13 جنيه للشراء، و13.18 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 13.16 جنيه للشراء، و13.19 للبيع.