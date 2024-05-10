أسعار العملات فى مصر اليوم الجمعة 10-5-2024 مقابل الجنيه في البنوك

أسعار العملات
شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة 10-5-2024 مقابل الجنيه في البنوك المصرية المختلفة حالة من الاستقرار، ومن أبرزها الدولار الأمريكي، واليورو، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي.
أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه في البنوك
تستعرض «الوطن» أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه في البنوك، حسب آخر سعر أعلنته البنوك عبر مواقعها الرسمية.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 47.3 جنيه، وسعر البيع 47.4 جنيه.
بنك مصر: سعر الشراء 47.3 جنيه، وسعر البيع 47.4 جنيه.
بنك القاهرة: سعر الشراء 47.3 جنيه، وسعر البيع 47.4 جنيه.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 50.72 جنيه، وسعر البيع 51.09 جنيه.
بنك مصر: سعر الشراء 50.72 جنيه، وسعر البيع 51.09 جنيه.
بنك القاهرة: سعر الشراء 50.72 جنيه، وسعر البيع 51.01 جنيه.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 12.60 جنيه، وسعر البيع 12.63 جنيه.
في بنك مصر: سعر الشراء 12.61 جنيه، وسعر البيع 12.63 جنيه.
بنك القاهرة: سعر الشراء 12.61 جنيه، وسعر البيع 12.63 جنيه.
سعر الدرھم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 12.88 جنيه، وسعر البيع 12.90 جنيه.
بنك مصر: سعر الشراء 12.89 جنيه، وسعر البيع 12.90 جنيه.
بنك القاهرة: سعر الشراء 12.89 جنيه، وسعر البيع 12.90 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 153.09 جنيه، وسعر البيع 154.12 جنيه.
بنك مصر: سعر الشراء 153.86 جنيه، وسعر البيع 154.12 جنيه.
بنك القاهرة: سعر الشراء 153.53 جنيه، وسعر البيع 154.12 جنيه.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!