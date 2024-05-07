أسعار العملات فى مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024

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واصلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7-5-2024 حالة الاستقرار بمعظم البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك حتى بعد عودة البنوك للعمل من جديد، في أعقاب انتهاء العطلات الرسمية التي أغقلت على إثرها البنوك خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين.



تتزامن حالة الاستقرار تلك مع تعديل وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، مؤخرًا، نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “إيجابية”؛ على خلفية انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب وكالة “رويترز”.



وارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك إلى 2.417 تريليون جنيه، مقارنة ‏بـ1.572 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك ‏المركزي.‏

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وتراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية للبنوك إلى 199.652 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل ‏‏678.988 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، وذلك بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي.ويستعرض موقع «المال» تقريرًا تفصيليًّا حول أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية هي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي».أسعار العملات اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصريمتوسط سعر الدولار اليوم: 47.90 جنيه للشراء، و48 للبيع.متوسط سعر اليورو اليوم: 51.24 جنيه للشراء، و51.36 للبيع.متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 59.91 جنيه للشراء، و60.05 جنيه للبيع.متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 12.77 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع.متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 155.46 جنيه للشراء، و156.06 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 13.04 جنيه للشراء، و13.07 جنيه للبيع.يُشار إلى أن هذه الأرقام تعتمد على البيانات المنشورة حول أسعار العملاتاليوم الثلاثاء على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.سعر الدولار في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 47.90 جنيه للشراء، و48 للبيع.بنك مصر: 47.90 جنيه للشراء، و48 للبيع.البنك المصري الخليجي: 48 جنيهًا للشراء، و48.10 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 47.92 جنيه للشراء، و48.02 للبيع.سعر اليورو في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 51.23 جنيه للشراء، و51.49 للبيع.بنك مصر: 51.23 جنيه للشراء، و51.49 للبيع.البنك المصري الخليجي: 51.33 جنيه للشراء، و51.61 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 51.26 جنيه للشراء، و51.51 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 59.91 جنيه للشراء، و60.21 للبيع.بنك مصر: 59.91 جنيه للشراء، و60.21 للبيع.البنك المصري الخليجي: 60.01 جنيه للشراء، و60.35 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 59.87 جنيه للشراء، و60.10 للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 12.76 جنيه للشراء، و12.79 للبيع.بنك مصر: 12.76 جنيه للشراء، و12.79 للبيع.البنك المصري الخليجي: 12.74 جنيه للشراء، و12.82 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 12.77 جنيه للشراء، و12.80 للبيع.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 154.56 جنيه للشراء، و155.99 للبيع.بنك مصر: 155.59 جنيه للشراء، و155.99 للبيع.البنك المصري الخليجي: 148.80 جنيه للشراء، و156.52 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 155.50 جنيه للشراء، و156.06 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 13.05 جنيه للشراء، و13.06 للبيع.بنك مصر: 13.05 جنيه للشراء، و13.06 للبيع.البنك المصري الخليجي: 13.05 جنيه للشراء، و13.09 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 13.04 جنيه للشراء، و13.07 للبيع.