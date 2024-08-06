أسعار العملات فى مصر اليوم الثلاثاء 6-8-2024 أمام الجنيه في بداية التعاملات



أسعار العملات أسعار العملات

شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 6-8-2024 حالة من الهدوء الحذر أمام الجنيه في بداية التعاملات، بينما تراجع بعضها بشكل طفيف مقارنة بنفس مستوياتها أمس. وذلك في أعقاب موجة ارتفاع تاريخية مفاجئة شهدتها سوق العملات مطلع تعاملات أمس، مسجلا مستويات تاريخية جديدة منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.

قد يعجبك أيضا...

وتأتي هذه الارتفاعات المتوالية بعد استكمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعة تتعلق بمصر، مما يسمح للسلطات بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.بنك مصر (ودائع فليكس21% ،22%) - يوليو 2024 - داخل الخبروبحسب بيان صندوق النقد، فقد استكمل المجلس المراجعة الثالثة بموجب الاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق المدد لمصر مما يسمح للسلطات بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار.وسجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى “المركزي” أعلى مستوياته على الإطلاق، بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022.وارتفع إجمالي ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى نحو 1.697 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، مقابل 1.542 تريلون بنهاية مارس الماضي.وارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، إلى نحو 17.89 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 15.42 تريليون جنيه بنهاية فبراير.وتحوَّل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى تحقيق فائض، لأول مرة منذ مارس 2022، ليسجل نحو 458.63 مليار جنيه بنهاية مايو 2024.وارتفعت ودائع القطاع المصرفي إلى 11.53 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 10.61 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، محققة ارتفاع قدره 1.371 تريليون جنيه.كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قد قررت، في اجتماعها الأخير، تثبيت سعريْ عائدَي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 27.25%، و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعري الائتمان والخصم عند 27.75%.ويستعرض موقع «المال» تقريرًا تفصيليًّا حول أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية هي: «الدولار، واليورو، والجنيه الاسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي».أسعار العملات بالبنك المركزي المصريمتوسط سعر الدولار اليوم: 49.20 جنيه للشراء، و49.30 للبيع.متوسط سعر اليورو اليوم: 53.87 جنيه للشراء، و53.99 للبيع.متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 62.71 جنيه للشراء، و62.86 للبيع.متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 13.10 جنيه للشراء، و13.13 للبيع.متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 161.11 جنيه للشراء، و161.49 للبيع.متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 13.39 جنيه للشراء، و13.42 للبيع.يشار إلى أن هذه الأرقام تعتمد على البيانات المنشورة اليوم الثلاثاء على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.سعر الدولار في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 49.20 جنيه للشراء، و49.30 للبيع.بنك مصر: 49.20 جنيه للشراء، و49.30 للبيع.البنك المصري الخليجي: 49.20 جنيه للشراء، و49.30 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 49.20 جنيه للشراء، و49.30 للبيع.سعر اليورو في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 53.81 جنيه للشراء، و54.04 للبيع.بنك مصر: 53.84 جنيه للشراء، و54.04 للبيع.البنك المصري الخليجي: 53.83 جنيه للشراء، و54.05 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 53.84 جنيه للشراء، و54.04 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 62.73 جنيه للشراء، و63.11 للبيع.بنك مصر: 62.81 جنيه للشراء، و63.11 للبيع.البنك المصري الخليجي: 62.79 جنيه للشراء، و63.13 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 62.81 جنيه للشراء، و63.11 للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 13.10 جنيه للشراء، و13.13 للبيع.بنك مصر: 13.10 جنيه للشراء، و13.13 للبيع.البنك المصري الخليجي: 13.09 جنيه للشراء، و13.12 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 13.10 جنيه للشراء، و13.13 للبيع.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 160.41 جنيه للشراء، و161.46 للبيع.بنك مصر: 160.35 جنيه للشراء، و161.46 للبيع.البنك المصري الخليجي: 152.52 جنيه للشراء، و161.63 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 160.98 جنيه للشراء، و161.41 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 13.38 جنيه للشراء، و13.42 للبيع.بنك مصر: 13.38 جنيه للشراء، و13.42 للبيع.البنك المصري الخليجي: 13.37 جنيه للشراء، و13.42 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 13.39 جنيه للشراء، و13.42 للبيع.