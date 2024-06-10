أسعار العملات فى مصر اليوم الاثنين 10-6-2024 أمام الجنيه بختام التعاملات



أسعار العملات أسعار العملات

ارتفعت أسعار العملات اليوم الاثنين 10-6-2024 بشكل جماعي أمام الجنيه بختام التعاملات، في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، وارتفع الدولار الأمريكي بنحو خمسين قرشًا، فيما وصل الدرهم الإماراتي إلى 13 جنيهًا في عدد كبير من البنوك.



يتزامن ذلك مع ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 46.125 مليار دولار بنهاية مايو 2024، مقابل 41.057 مليار بنهاية أبريل، بزيادة قدرها 5.068 مليار دولار.



وتراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية للبنوك إلى 174.385 مليار جنيه بنهاية ‏أبريل 2024، مقابل 199.652 مليار بنهاية مارس، وذلك بحسب بيانات ‏حديثة صادرة عن البنك المركزي‎.‎

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وارتفعت الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة الأجنبية إلى 2.012 تريليون جنيه، بنهاية أبريل الماضي، مقابل 1.98 تريليون بنهاية مارس 2023، بحسب تقرير المركز المالي الشهري الصادر عن «المركزي».وتسلمت مصر 14 مليار دولار من الإمارات؛ قيمة الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة.وكانت مصر والإمارات قد وقّعتا، في فبراير الماضي، اتفاقية صفقة استثمارية ضخمة لتطوير مدينة رأس الحكمة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي للبلاد، والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدار عمر المشروع.وارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك إلى 2.436 تريليون جنيه بنهاية ‏أبريل، مقابل 2.417 تريليون جنيه بنهاية مارس، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك ‏‏المركزي.‏وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قد قررت، في اجتماعها الأخير، تثبيت سعريْ عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 27.25%، و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعري الائتمان والخصم عند 27.75%.ويستعرض موقع «المال» تقريرًا تفصيليًّا حول أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية هي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي».أسعار العملات بالبنك المركزي المصريمتوسط سعر الدولار اليوم: 47.64 جنيه للشراء، و47.78 للبيع.متوسط سعر اليورو اليوم: 51.14 جنيه للشراء، و51.31 للبيع.متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 60.48 جنيه للشراء، و60.67 للبيع.متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 12.70 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع.متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 155.16 جنيه للشراء، و155.91 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 12.97 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع.يشار إلى أن هذه الأرقام تعتمد على البيانات المنشورة حول أسعار العملاتاليوم الاثنين على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.سعر الدولار في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 للبيع.بنك مصر: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 للبيع.البنك المصري الخليجي: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 للبيع.سعر اليورو في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 51.14 جنيه للشراء، و51.55 للبيع.بنك مصر: 51.13 جنيه للشراء، و51.51 للبيع.البنك المصري الخليجي: 51.13 جنيه للشراء، و51.56 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 51.14 جنيه للشراء، و51.55 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 60.46 جنيه للشراء، و60.79 جنيه للبيع.بنك مصر: 60.43 جنيه للشراء، و60.75 جنيه للبيع.البنك المصري الخليجي: 60.44 جنيه للشراء، و60.82 جنيه للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 60.46 جنيه للشراء، و60.79 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 12.70 جنيه للشراء، و12.73 للبيع.بنك مصر: 12.69 جنيه للشراء، و12.72 للبيع.البنك المصري الخليجي: 12.72 جنيه للشراء، و12.73 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 12.70 جنيه للشراء، و12.73 للبيع.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 154.70 جنيه للشراء، و155.74 للبيع.بنك مصر: 154.68 جنيه للشراء، و155.64 للبيع.البنك المصري الخليجي: 147.71 جنيه للشراء، و155.90 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 155.28 جنيه للشراء، و155.74 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 12.98 جنيه للشراء، و13 للبيع.بنك مصر: 12.98 جنيه للشراء، و12.99 للبيع.البنك المصري الخليجي: 12.95 جنيه للشراء، و13 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 12.97 جنيه للشراء، و13 للبيع.