أسعار العملات فى مصر اليوم الأحد 26-5-2024 أمام الجنيه في بداية التعاملات



أسعار العملات أسعار العملات

ارتفعت أسعار العملات اليوم الأحد 26-5-2024 أمام الجنيه في معظم البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.



وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75%.



وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية، بحسب البنك المركزي، إلى 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل 2024، مقابل 40.361 مليار بنهاية مارس 2024، بزيادة قدرها 696 مليون دولار.

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