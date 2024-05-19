أسعار العملات فى مصر اليوم الأحد 19-5-2024 أمام الجنيه بختام التعاملات

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تراجعت أسعار العملات اليوم الأحد 19-5-2024 أمام الجنيه بمعظم البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك بالتناغم مع موجة الهبوط التي كانت قد هيمنت على أسعار العملات العربية والأجنبية على حد سواء نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.



وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية، بحسب البنك المركزي، إلى 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل 2024، مقابل 40.361 مليار دولار بنهاية مارس 2024، بزيادة قدرها 696 مليون دولار.



وتسلمت مصر 14 مليار دولار من دولة الإمارات قيمة الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة. وكانت مصر والإمارات وقعتا في فبراير الماضي اتفاقية صفقة استثمارية ضخمة لتطوير مدينة رأس الحكمة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي للبلاد، والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدار عمر المشروع.

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وتقلّص العجز في صافي الأصول الأجنبية للبنوك إلى 199.652 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل ‏‏678.988 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، وذلك بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي.وارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك إلى 2.417 تريليون جنيه، مقارنة ‏بـ1.572 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك ‏المركزي.‏وعدّلت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، مؤخرًا، نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “إيجابية” على خلفية انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب وكالة “رويترز”.ويستعرض موقع «المال» تقريرًا تفصيليًّا حول أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية هي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي».أسعار العملات اليوم الأحد في البنك المركزي المصريمتوسط سعر الدولار اليوم: 46.80 جنيه للشراء، و46.90 للبيع.متوسط سعر اليورو اليوم: 50.87 جنيه للشراء، و51 جنيها للبيع.متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 59.43 جنيه للشراء، و59.57 جنيه للبيع.متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 12.47 جنيه للشراء، و12.50 جنيه للبيع.متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 152.36 جنيه للشراء، و152.73 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 12.74 جنيه للشراء، و12.76 جنيه للبيع.يشار إلى أن هذه الأرقام تعتمد على البيانات المنشورة حول أسعار العملاتاليوم الأحد على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.سعر الدولار في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 46.80 جنيه للشراء، و46.90 للبيع.بنك مصر: 46.80 جنيه للشراء، و46.90 للبيع.البنك المصري الخليجي: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 46.80 جنيه للشراء، و46.90 للبيع.سعر اليورو في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 50.71 جنيه للشراء، و51.01 للبيع.بنك مصر: 50.71 جنيه للشراء، و51.01 للبيع.البنك المصري الخليجي: 50.64 جنيه للشراء، و501.97 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 50.71 جنيه للشراء، و51.01 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 59.18 جنيه للشراء، و59.61 للبيع.بنك مصر: 59.18 جنيه للشراء، و59.61 للبيع.البنك المصري الخليجي: 59.10 جنيه للشراء، و59.56 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 59.18 جنيه للشراء، و59.61 للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 12.47 جنيه للشراء، و12.50 للبيع.بنك مصر: 12.47 جنيه للشراء، و12.50 للبيع.البنك المصري الخليجي: 12.44 جنيه للشراء، و12.49 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 12.47 جنيه للشراء، و12.50 للبيع.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 151.87 جنيه للشراء، و152.68 للبيع.بنك مصر: 152.48 جنيه للشراء، و152.68 للبيع.البنك المصري الخليجي: 144.92 جنيه للشراء، و152.79 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 152.46 جنيه للشراء، و152.49 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 12.75 جنيه للشراء، و12.76 للبيع.بنك مصر: 12.75 جنيه للشراء، و12.76 للبيع.البنك المصري الخليجي: 12.71 جنيه للشراء، و12.75 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 12.74 جنيه للشراء، و12.76 للبيع.