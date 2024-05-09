أسعار العملات اليوم 9-5-2024 أمام الجنيه في بداية التعاملات



أسعار العملات أسعار العملات

واصلت أسعار العملات اليوم الخميس 9-5-2024 في بداية التعاملات موجة هبوط ملحوظ، وذلك في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، وعلى الرغم من كون التراجع هو السمة الأبرز على أسعار معظم العملات العربية والأجنبية، إلا أن بعض العملات كالجنيه الإسترليني والريال السعودي حافظت على مستوياتها في نهاية تعاملات أمس.



يتزامن ذلك مع اقتراب تسلم مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، فضلًا عن تعافي معظم مؤشرات القطاع المصرفي، حيث ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية، بحسب البنك المركزي، إلى 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل 2024، مقابل 40.361 مليار دولار بنهاية مارس 2024، بزيادة قدرها 696 مليون دولار.



وارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك إلى 2.417 تريليون جنيه، مقارنة ‏بـ1.572 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك ‏المركزي.‏

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وتقلّص العجز في صافي الأصول الأجنبية للبنوك إلى 199.652 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل ‏‏678.988 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، وذلك بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي.وعدّلت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، مؤخرًا، نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “إيجابية”؛ على خلفية انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب وكالة “رويترز”.ويستعرض موقع «المال» تقريرًا تفصيليًّا حول أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية هي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي».أسعار العملات اليوم الخميس في البنك المركزي المصريمتوسط سعر الدولار اليوم: 47.48 جنيه للشراء، و47.62 للبيع.متوسط سعر اليورو اليوم: 51.04 جنيه للشراء، و51.21 للبيع.متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 59.34 جنيه للشراء، و59.53 جنيه للبيع.متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 12.65 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 154.28 جنيه للشراء، و154.93 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 12.92 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.يُشار إلى أن هذه الأرقام تعتمد على البيانات المنشورة حول أسعار العملاتاليوم الخميس على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.سعر الدولار في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 47.50 جنيه للشراء، و47.60 للبيع.بنك مصر: 47.50 جنيه للشراء، و47.60 للبيع.البنك المصري الخليجي: 47.50 جنيه للشراء، و47.60 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 47.50 جنيه للشراء، و47.60 للبيع.سعر اليورو في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 51.02 جنيه للشراء، و51.17 للبيع.بنك مصر: 51.02 جنيه للشراء، و51.17 للبيع.البنك المصري الخليجي: 51.01 جنيه للشراء، و51.17 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 51.02 جنيه للشراء، و51.17 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 59.31 جنيه للشراء، و59.50 للبيع.بنك مصر: 59.31 جنيه للشراء، و59.50 للبيع.البنك المصري الخليجي: 59.29 جنيه للشراء، و59.52 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 59.31 جنيه للشراء، و59.50 للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 12.65 جنيه للشراء، و12.69 للبيع.بنك مصر: 12.66 جنيه للشراء، و12.69 للبيع.البنك المصري الخليجي: 12.64 جنيه للشراء، و12.69 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 12.66 جنيه للشراء، و12.69 للبيع.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 153.74 جنيه للشراء، و154.82للبيع.بنك مصر: 154.57 جنيه للشراء، و154.77 للبيع.البنك المصري الخليجي: 147.25 جنيه للشراء، و154.93 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 154.42 جنيه للشراء، و154.75 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 12.94 جنيه للشراء، و12.95 للبيع.بنك مصر: 12.95 جنيه للشراء، و12.96 للبيع.البنك المصري الخليجي: 12.91 جنيه للشراء، و12.96 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 12.93 جنيه للشراء، و12.95 للبيع.