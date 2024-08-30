آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

أسعار العملات اليوم 30-8-2024 في البنوك

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار العملات اليوم 30-8-2024 في البنوك

صورة الخبر: أسعار العملات
أسعار العملات

سجلت أسعار العملات اليوم الجمعة 30-8-2024، استقراراً مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك، حيث سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 48.57 جنيه للشراء، و48.67 جنيه للبيع.


أسعار العملات اليوم
واستقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024، في مصر، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار صرف العملات في عدد من البنوك العاملة بمصر، بحسب آخر تحديثات للبنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار اليوم
سجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 48.57 جنيه للشراء، و48.67 جنيه للبيع.

سجّل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 48.57 جنيه للشراء، و48.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم
سجّل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 53.78 جنيه للشراء، و54.21 جنيه للبيع.
وجاء سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي، 53.69 جنيه للشراء، و54.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم
سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 12.91 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع في بنك مصر.

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 12.91 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع.

المصدر: الوطن

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار العملات اليوم 30-8-2024 في البنوك

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
77158

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام