أسعار العملات اليوم 30-8-2024 في البنوك

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سجلت أسعار العملات اليوم الجمعة 30-8-2024، استقراراً مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك، حيث سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 48.57 جنيه للشراء، و48.67 جنيه للبيع.

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أسعار العملات اليومواستقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024، في مصر، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار صرف العملات في عدد من البنوك العاملة بمصر، بحسب آخر تحديثات للبنوك عبر مواقعها الإلكترونية.سعر الدولار اليومسجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 48.57 جنيه للشراء، و48.67 جنيه للبيع.سجّل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 48.57 جنيه للشراء، و48.67 جنيه للبيع.سعر اليورو اليومسجّل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 53.78 جنيه للشراء، و54.21 جنيه للبيع.وجاء سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي، 53.69 جنيه للشراء، و54.21 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليومسجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 12.91 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع في بنك مصر.سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 12.91 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع.