أسعار العملات اليوم 29-8-2024 أمام الجنيه مطلع التعاملات



أسعار العملات أسعار العملات

تراجعت أسعار العملات اليوم الخميس 29-8-2024 أمام الجنيه في بداية التعاملات بمعظم البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، مقارنة بنفس مستوياتها نهاية تعاملات أمس، لتستمر بذلك موجة الانخفاض على معظم العملات العربية والأجنبية لليوم الثالث على التوالي، باستثناء اليورو الذي ارتفع بشكل طفيف اليوم.

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يتناغم ذلك مع ارتفاع إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 1.77 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 1.69 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي.بنك مصر (ودائع فليكس21% ،22%) - يوليو 2024 - داخل الخبروارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى نحو 18.38 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 17.89 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.وقفز إجمالي الأصول بالبنك المركزي لتسجل 6.057 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 4.480 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، بزيادة 1.57 تريليون جنيه.وتراجع إجمالي استثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى 5.26 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 5.49 تريليون بنهاية مارس 2024.رفع البنك المركزي يرفع مساهماته في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية إلى 22.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 19.37 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بحسب القوائم المالية الصادرة عنه اليوم.وارتفع إجمالي أرصدة الذهب لدى قوى البنك المركزي إلى 454.92 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 مقارنة 238.604 مليار جنيه خلال يونيو 2023.كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قد قررت، في اجتماعها الأخير، تثبيت سعريْ عائدَي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 27.25%، و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعري الائتمان والخصم عند 27.75%.ويستعرض موقع «المال» تقريرًا تفصيليًّا حول أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية هي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي».أسعار العملات بالبنك المركزي المصريمتوسط سعر الدولار اليوم: 48.60 جنيه للشراء، و48.70 للبيع.متوسط سعر اليورو اليوم: 54.08 جنيه للشراء، و54.20 للبيع.متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 64.26 جنيه للشراء، و64.40 للبيع.متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 12.95 جنيه للشراء، و12.97 للبيع.متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 159.17 جنيه للشراء، و159.55 للبيع.متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 13.23 جنيه للشراء، و13.26 للبيع.يشار إلى أن هذه الأرقام تعتمد على البيانات المنشورة اليوم الخميس على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.سعر الدولار في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 48.60 جنيه للشراء، و48.70 للبيع.بنك مصر: 48.60 جنيه للشراء، و48.70 للبيع.البنك المصري الخليجي: 48.60 جنيه للشراء، و48.70 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 للبيع.سعر اليورو في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 54.04 جنيه للشراء، و54.21 للبيع.بنك مصر: 54.03 جنيه للشراء، و54.23 للبيع.البنك المصري الخليجي: 54.04 جنيه للشراء، و54.23 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 54.02 جنيه للشراء، و54.23 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 64.10 جنيه للشراء، و64.33 للبيع.بنك مصر: 64.10 جنيه للشراء، و64.35 للبيع.البنك المصري الخليجي: 64.08 جنيه للشراء، و64.35 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 64.10 جنيه للشراء، و64.33 للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 12.92 جنيه للشراء، و12.98 للبيع.بنك مصر: 12.92 جنيه للشراء، و12.98 للبيع.البنك المصري الخليجي: 12.93 جنيه للشراء، و12.96 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 12.95 جنيه للشراء، و12.98 للبيع.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 158.69 جنيه للشراء، و159.70 للبيع.بنك مصر: 158.95 جنيه للشراء، و159.75 للبيع.البنك المصري الخليجي: 150.66 جنيه للشراء، و159.78 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 158.97 جنيه للشراء، و159.72 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 13.21 جنيه للشراء، و13.25 للبيع.بنك مصر: 13.21 جنيه للشراء، و13.25 للبيع.البنك المصري الخليجي: 13.21 جنيه للشراء، و13.26 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 13.23 جنيه للشراء، و13.25 للبيع.