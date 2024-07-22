أسعار العملات اليوم 22-7-2024 أمام الجنيه في بداية التعاملات

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غلبت حالة من التأرجح على أسعار العملات اليوم الاثنين 22-7-2024 أمام الجنيه في بداية التعاملات بمعظم البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، يتزامن ذلك مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 46.125 مليار بنهاية مايو 2024، بزيادة قدرها 258 مليون .

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وتوقع بنك مورجان استانلي، أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، تراجع وتيرة التضخم في فبراير 2025، لتصل إلى 16% على أساس سنوي بحلول يونيو 2025.بنك مصر (ودائع فليكس21% ،22%) - يوليو 2024 - داخل الخبروارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 5.3% لتسجل نحو 10.9 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2023 – 2024، مقابل 10.3 مليار.وتحوّل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى تحقيق فائض، لأول مرة منذ مارس 2022، ليسجل نحو 458.63 مليار جنيه بنهاية مايو 2024.وارتفع إجمالي أصول البنك المركزي المصري إلى نحو 5.93 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 5.91 آخر أبريل 2024.وتسلمت مصر 14 مليار دولار من الإمارات؛ قيمة الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة.كانت مصر والإمارات قد وقّعتا، في فبراير الماضي، اتفاقية صفقة استثمارية ضخمة لتطوير مدينة رأس الحكمة، الواقعة في الساحل الشمالي الغربي للبلاد، والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدار عمر المشروع.وارتفع إجمالي ودائع البنوك، بما فيها الحكومية، إلى 10.6 تريليون جنيه، بنهاية فبراير الماضي، مقابل 10.3 تريليون بنهاية يناير 2024.كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، قد قررت في اجتماعها الأخير، تثبيت سعريْ عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 27.25%، و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعري الائتمان والخصم عند 27.75%.ويستعرض موقع «المال» تقريرًا تفصيليًّا حول أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية هي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي».أسعار العملات بالبنك المركزي المصريمتوسط سعر الدولار اليوم: 48.32 جنيه للشراء، و48.42 للبيع.متوسط سعر اليورو اليوم: 52.56 جنيه للشراء، و52.69 للبيع.متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 62.43 جنيه للشراء، و62.58 للبيع.متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 12.88 جنيه للشراء، و12.91 للبيع.متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 158.08 جنيه للشراء، و158.48 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 13.15 جنيه للشراء، و13.18 للبيع.يشار إلى أن هذه الأرقام تعتمد على البيانات المنشورة اليوم الاثنين على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.سعر الدولار في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 48.32 جنيه للشراء، و48.42 للبيع.بنك مصر: 48.31 جنيه للشراء، و48.41 للبيع.البنك المصري الخليجي: 48.32 جنيه للشراء، و48.42 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 48.34 جنيه للشراء، و48.44 للبيع.سعر اليورو في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 52.56 جنيه للشراء، و52.78 للبيع.بنك مصر: 52.57 جنيه للشراء، و52.77 للبيع.البنك المصري الخليجي: 52.56 جنيه للشراء، و52.80 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 52.58 جنيه للشراء، و52.80 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 62.38 جنيه للشراء، و62.65 للبيع.بنك مصر: 62.38 جنيه للشراء، و62.63 للبيع.البنك المصري الخليجي: 62.37 جنيه للشراء، و62.67 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 62.41 جنيه للشراء، و62.67 للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 12.86 جنيه للشراء، و12.90 للبيع.بنك مصر: 12.86 جنيه للشراء، و12.90 للبيع.البنك المصري الخليجي: 12.85 جنيه للشراء، و12.88 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 12.88 جنيه للشراء، و12.91 للبيع.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 157.34 جنيه للشراء، و158.42 للبيع.بنك مصر: 157.41 جنيه للشراء، و158.40 للبيع.البنك المصري الخليجي: 149.79 جنيه للشراء، و158.57 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 158.13 جنيه للشراء، و158.48 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 13.14 جنيه للشراء، و13.18 للبيع.بنك مصر: 13.13 جنيه للشراء، و13.17 للبيع.البنك المصري الخليجي: 13.13 جنيه للشراء، و13.18 للبيع.بنك قطر الوطني الأهلي: 13.16 جنيه للشراء، و13.18 للبيع.