أسعار العملات اليوم 16-7-2024 في البنوك



أسعار العملات أسعار العملات



استقرت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16-7-2024 مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك، وفقًا لآخر تحديثات عبر مواقعها على الإنترنت، وترصد «الوطن» أسعار العملات في عدد من البنوك في السطور التالية.

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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16-7-2024 في البنوكسجل سعر اليورو اليوم 52.07 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.بلغ سعر اليورو اليوم 52.12 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16-7-2024سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.75 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.كما بلغ سعر الريال السعودي اليوم 12.74 جنيه للشراء و12.78 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.سعر الدولار اليومسجل سعر الدولار اليوم 47.89 جنيه للشراء، و47.99 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.بلغ سعر الدولار اليوم 47.89 جنيه للشراء، و47.99 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.سعر الدرهم الإماراتي اليومسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.01 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.03 جنيه للشراء، و13.07 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.