أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم في مصر .. الأربعاء 8-5-2024



أسعار العملات أسعار العملات

أسعار العملات.. شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية تراجعاً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 8-5-2024 وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات تحديث يومي.



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سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 47.64 جنيه للشراء و 47.78 جنيه للبيع.

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