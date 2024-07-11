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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم.. الثلاثاء 30 يوليو 2024 في مصر

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صورة الخبر: أسعار العملات
أسعار العملات

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية تباينا ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 30-7-2024 وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات تحديث يومي.

وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 48.26 جنيه للشراء و 48.39 جنيه للبيع.
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سعر اليورو في البنك المركزي المصري
سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 52.29 جنيه للشراء و 52.44 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري
سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 61.98 جنيه للشراء و 62.16 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري
سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 54.55 جنيه للشراء و 54.73 جنيه للبيع.
سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري
سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 31.40 جنيه للشراء و 31.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.86 جنيه للشراء و 12.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 157.82 جنيه للشراء و 158.32 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.13 جنيه للشراء و 13.17 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري
سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.64 جنيه للشراء و 6.66 جنيه للبيع.

المصدر: elaosboa

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