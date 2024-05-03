أسعار العملات العربية في مصر اليوم الجمعة 3 مايو 2024



أسعار العملات أسعار العملات

استقرت أسعار العملات العربية في ماكينات الصراف الآلي اليوم الجمعة 3 مايو 2024، وجاء الدرهم الإماراتي والريال السعودي والدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مستقرًا، وذلك بالتزامن مع عطلة البنوك في السوق المحلية.



وبعد القرار الصادر من البنك المركزي الشهر الماضي بتحرير سعر الجنيه أمام جميع العملات الأجنبية تمتعت العملات العربية بمرونة في البيع والشراء، كما أصدر البنك المركزي عدة قرارات أخرى بهدف استقرار الاقتصاد المصري في مقدمتها رفع سعر الفائدة في جميع البنوك إلى 6%.



سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه

واستقر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي نحو 154.5 جنيه للشراء و155.6 جنيه للبيع.

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