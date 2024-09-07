أسعار العملات الأجنبية اليوم 7-9-2024

الدولار الأمريكى: 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.سعر اليورو اليوماليورو: 53.72 جنيه للشراء، 53.84 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترلينيالجنيه الإسترليني: 63.71 جنيه للشراء، 63.85 جنيه للبيع.سعر الـ100 ين يابانى:100 ين يابانى: 33.73 جنيه للشراء، 33.81 جنيه للبيع.

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