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أسعار العملات الأجنبية اليوم 7-9-2024

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صورة الخبر: أسعار العملات
أسعار العملات

سجَّل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري وفق آخر تحديث:

الدولار الأمريكى: 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم
اليورو: 53.72 جنيه للشراء، 53.84 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني: 63.71 جنيه للشراء، 63.85 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين يابانى:
100 ين يابانى: 33.73 جنيه للشراء، 33.81 جنيه للبيع.
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المصدر: gomhuriaonline

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