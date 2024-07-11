أسعار السمك الطازج والمجمد اليوم الأحد 4 أغسطس



أسعار السمك أسعار السمك

ارتفعت معدلات البحث عبر محرك جوجل في مختلف محافظات مصر حول أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأحد 4 أغسطس 2024. شهدت أسعار السمك تبايناً بين الارتفاع والانخفاض، ونقدم لكم أسعار الأسماك المتوقعة اليوم.

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أسعار السمك اليوموصل اليوم سعر السمك البلطي الكبير إلى نحو قيمة 66 و67 جنيهًا للكيلو.وصل اليوم سعر السمك البلطي الوسط إلى نحو قيمةن 60 و62 جنيهًا للكيلو.وصل اليوم سعر السمك البلطي الأسواني إلى نحو قيمة 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.وصل اليوم سعر «السُّبيط – كاليماري» إلى نحو قيمة 200 إلى 420 جنيهًا.وصل اليوم سعر كيلو مكرونة سويسي إلى نحو قيمة 85 و145 جنيهًا.وصل اليوم سعر الكابوريا إلى نحو قيمة 40 إلى 190 جنيهًا.وصل اليوم سعر سمك «القاروص – لوت» إلى نحو قيمة 100 إلى 260 جنيهًا.وصل اليوم سعر سمك الوقار إلى نحو قيمة 100 إلى 260 جنيهًا.وصل اليوم سعر كيلو الدنيس إلى نحو قيمة 100 إلى 250 جنيهًا.وصل اليوم سعر السمك الفيليه البلطي المجمد إلى نحو قيمة50 و250 جنيهًا للكيلو.أسعار السمكوبعد ان وضحنا لكم في الفقرة السابقة اسعار السمك في سوق العبور، سوف نوضح لكم أسعار السمك المجمدة اليوم :بلغ سعر كيلو المرجان المجمد نحو 30 إلى 50 جنيهًا.بلغ سعر البربون المجمد نحو 30 إلى 50 جنيهًا.بلغ سعر المكرونة المجمدة فبلغ الكيلو منها نحو 30 إلى 60 جنيهًا.بلغ سعر كيلو السردين المجمد نحو 50 إلى 100 جنيه.بلغ سعر كيلو الماكريل المجمد نحو 100 إلى 140 جنيهًا.