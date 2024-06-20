أسعار الذهب في مصر اليوم 3 يوليو 2024.. بكام عيار 21؟

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استهلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 3 يوليو 2024 تعاملاتها عند نفس مستويات إغلاق سعر الذهب أمس والتي مالت فيه نحو الهبوط.



وانتظرت سوق الذهب العالمية تصريحات جيروم باول محافظ البنك المركزي الأمريكي للحصول على إشارات أكثر وضوحًا بشأن مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وبالفعل جاءت التصريحات موافقة للتوقعات وتنتظر السوق تأثيرها على أسعار الذهب اليوم.



سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 24 نحو 3611 جنيها، في حين سجل سعر شراء الذهب عند 3600 جنيه.

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