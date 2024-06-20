أسعار الذهب في مصر اليوم 3 يوليو 2024.. بكام عيار 21؟

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الذهب

استهلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 3 يوليو 2024 تعاملاتها عند نفس مستويات إغلاق سعر الذهب أمس والتي مالت فيه نحو الهبوط.

وانتظرت سوق الذهب العالمية تصريحات جيروم باول محافظ البنك المركزي الأمريكي للحصول على إشارات أكثر وضوحًا بشأن مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وبالفعل جاءت التصريحات موافقة للتوقعات وتنتظر السوق تأثيرها على أسعار الذهب اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر
بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 24 نحو 3611 جنيها، في حين سجل سعر شراء الذهب عند 3600 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 18
حقق سعر بيع الذهب اليوم عيار 18 نحو 2708 جنيهات للبيع، بينما سجل سعر شراء الذهب عيار 18 نحو 2700 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 الآن
لامس سعر الذهب اليوم يع عيار 21 في مصر حدود 3160 جنيها، لكن سعر الشراء عيار 21 عند نحو 3150 جنيها.

الذهب عيار 14 في مصر
تداول سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 عند نحو 2106 جنيهات للبيع، بينما سعر شراء جرام الذهب عيار عند 2100 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21
تداول سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر عيار 21 عند نحو 25280 جنيها للبيع بدون المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.

المصدر: بوابه الاهرام

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