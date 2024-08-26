أسعار الذهب في مصر اليوم 26-8-2024

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استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-8-2024، بمستهل التعاملات الصباحية في محلات الذهب والصاغة وفقا لآخر تحديث معلن من الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، وترصد السطور التالية سعر الذهب اليوم للأعيرة المختلفة وللجنيه الذهب بدون مصنعية أو ضريبة، وكذلك سعر أوقية الذهب العالمي.

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أسعار الذهب في مصر اليوم عيار 21سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم للجرام عيار 21، نحو 3470 جنيها للشراء و3455 جنيها للبيع بدون مصنعية أو ضريبة، ويعد عيار الذهب 21 الأكثر انتشارا في مصر خاصة بالوجه القبلي.أسعار الذهب في مصر اليوم عيار 24سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم للجرام عيار 24، نحو 3966 جنيها للشراء و3948 جنيها للبيع بدون مصنعية أو ضريبة، وفقا لآخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر للجرام.أسعار الذهب في مصر اليوم عيار 18سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم للجرام عيار 18، نحو 2974 جنيها للشراء و2962 جنيها للبيع بدون مصنعية أو ضريبة، فيما ينتشر عيار الذهب 18 في مصر بمحافظات الوجه البحري.ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، والذي يزن 8 جرامات عيار 21، لـ27 ألفا و760 جنيها للشراء و27 ألفا و745 جنيها للبيع بدون المصنعية، وفاق لآخر تحديث عن أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين.أسعار الذهب العالمية وسعر الأوقيةوعلى المستوى العالمي، بلغ سعر أوقية الذهب 2512 دولار للشراء و2511.5 دولار للبيع وفقا للمعلن من البورصات العالمية للمعدن الأصفر، حتى هذه اللحظة ومتداول كـ أسعار الذهب العالمية.