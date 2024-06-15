أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 15-6-2024

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ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 15 يونيو 2024 في مصر وفقا لآخر التطورات والمستجدات بأسواق المعدن الأصفر على المستويين المحلي والعالمي.



وجاء آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم كالتالي:



سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3594 جنيها.

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سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 3294 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3145 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2695 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2096 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1797 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 1347 جنيها.سعر الجنيه الذهب 25160 جنيها.سجل الذهب مكاسب محدودة هذا الأسبوع، مدعومًا بتدفقات الملاذ الآمن وبيانات التضخم الضعيفة من الولايات المتحدة وفي ظل غياب بيانات الاقتصاد الكلي عالية التأثير في المستقبل، سوف يولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا بالتطورات الفنية في XAU/USD وتعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.وبعد الانخفاض الحاد الذي شهدناه يوم الجمعة السابق بسبب بيانات سوق العمل القوية الصادرة من الولايات المتحدة، صحح الذهب صعوديًا وأغلق في المنطقة الإيجابية يوم الاثنين ومع تبني الأسواق موقفًا حذرًا قبيل أحداث الاقتصاد الكلي الرئيسية من الولايات المتحدة، سجل زوج XAU/USD مكاسب صغيرة يوم الثلاثاء.وأفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء أن التضخم في الولايات المتحدة، مقاسًا بالتغير في مؤشر أسعار المستهلك، انخفض إلى 3.3? على أساس سنوي في مايو من 3.4? في أبريل وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 3.4%، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 3.5% وعلى أساس شهري، بقي مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2% واكتسب الذهب زخمًا صعوديًا وارتفع فوق 2,340 دولارًا أمريكيًا حيث تعرض الدولار الأمريكي لضغوط بيع شديدة مع رد الفعل الفوري على قراءات التضخم الضعيفة.وفي وقت لاحق من الجلسة الأمريكية، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه ترك سعر الفائدة دون تغيير عند 5.25% -5.5%، كما كان متوقعًا على نطاق واسع ويشير ملخص التوقعات الاقتصادية المنقح الذي نُشر جنبًا إلى جنب مع بيان السياسة، أو ما يسمى بمخطط النقاط، إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2024، أي أقل من التخفيضات الثلاثة التي توقعها نفس المسؤولين في مارس.ووفقًا للتفاصيل الأساسية لمخطط النقاط، لم يشهد أربعة من 19 من صانعي السياسات أي تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024، وتوقع سبعة تخفيضًا بمقدار 25 نقطة أساس، في حين توقع ثمانية خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس في سعر الفائدة وساعدت المراجعة المتشددة لشهر سبتمبر (أيلول) الدولار الأمريكي على العثور على الدعم وتسببت في تراجع الذهب عن أعلى مستوياته اليومية.وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، أقر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ببيانات التضخم المشجعة لشهر مايو، لكنه قال إنهم بحاجة إلى رؤية المزيد من "البيانات الجيدة" لتعزيز ثقتهم في تحرك التضخم بشكل مستدام نحو هدف 2?. وامتنع باول عن تقديم أي أدلة حول توقيت محور السياسة، مكررًا النهج المعتمد على البيانات في السياسة.ومع استمرار الدولار الأمريكي في محو الخسائر التي تكبدها بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك، فقد الذهب زخمه يوم الخميس وامتد هبوطيًا. في النصف الثاني من اليوم، أعلن مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 2.2? على أساس سنوي في مايو. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2%، في حين بقي مؤشر أسعار المنتجين الأساسي دون تغيير وأظهرت بيانات أخرى من الولايات المتحدة أن عدد الطلبات لأول مرة للحصول على إعانة البطالة قفز إلى 242 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 8 يونيو من 229 ألف طلب في الأسبوع السابق وعلى الرغم من أن البيانات المخيبة للآمال حدت من انتعاش الدولار الأمريكي، إلا أن زوج الذهب/الدولار XAU/USD فشل في جمع زخم التعافي.واستعاد الذهب زخمه أمس الجمعة حتى مع اكتساب الدولار الأمريكي زخمًا صعوديًا وساعدت أجواء السوق التي تتجنب المخاطرة الذهب على العثور على الطلب وبالإضافة إلى ذلك، استحوذ المعدن الثمين على تدفقات رأس المال من اليورو وسط مخاوف سياسية متزايدة بعد انتخابات البرلمان الأوروبي. بعد تسجيل خسائر لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، ارتفع زوج XAU/EUR وارتفع بأكثر من 2% هذا الأسبوع وقد تؤدي أرقام الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة من الصين إلى دفع تقييم الذهب في بداية الأسبوع. في حالة ظهور هذه البيانات بشكل أفضل من المتوقع، فقد يرتفع زوج XAU/USD مع تزايد التفاؤل بشأن تحسن توقعات الطلب.وفي يوم الثلاثاء، سيصدر مكتب الإحصاء الأمريكي مبيعات التجزئة لشهر مايو، وسينشر بنك الاحتياطي الفيدرالي بيانات الإنتاج الصناعي لشهر مايو ومن المرجح أن يكون رد فعل السوق على بيانات مبيعات التجزئة واضحًا، مع قراءة مخيبة للآمال تضر بالدولار الأمريكي وتساعد الذهب على اكتساب القوة، كما أن الطباعة المتفائلة لها تأثير معاكس.وستنشر S&P Global يوم الجمعة بيانات أولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدماتي والمركب لشهر يونيو وفي شهر مايو، أظهرت استطلاعات مؤشر مديري المشتريات (PMI) أن النشاط التجاري في القطاع الخاص استمر في التوسع بوتيرة معتدلة وإذا انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى منطقة الانكماش أقل من 50، فقد يتعرض الدولار الأمريكي لضغوط بيع قبل عطلة نهاية الأسبوع.على الرغم من أن الذهب تمكن من البقاء ضمن قناة الانحدار الصعودي القادمة من منتصف فبراير، إلا أن مؤشر القوة النسبية لم يرتفع بعد فوق مستوى 50 بطريقة حاسمة، مما يعكس عدم وجود زخم صعودي ويشكل المتوسطان المتحركان البسيطان لمدة 20 يومًا و50 يومًا مقاومة أولى عند 2,345 دولارًا. في حالة قيام زوج XAU/USD بقلب هذا المستوى إلى مستوى الدعم، يمكن للمشترين الفنيين اتخاذ الإجراء اللازم وفي هذا السيناريو، يمكن اعتبار 2,380 دولارًا (المستوى الثابت) بمثابة العقبة التالية قبل 2,400 دولار (المستوى النفسي، المستوى الثابت) وبالنظر جنوبًا، فإن مستوى الدعم الأول هو 2300 دولار (المستوى النفسي، الحد الأدنى للقناة الصعودية). إذا انخفض الذهب إلى ما دون هذا المستوى وفشل في استعادته، فمن الممكن تحديد 2260 دولارًا أمريكيًا (تصحيح فيبوناتشي 38.2? للاتجاه الصعودي لمنتصف فبراير-يونيو) و2230 دولارًا أمريكيًا (المتوسط ??المتحرك البسيط لـ 100 يوم) كأهداف هبوطية تالية.