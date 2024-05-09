أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 9-5-2024

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ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 9 مايو 2024 في مصر وفقا لآخر التطورات والمستجدات بأسواق المعدن الأصفر على المستويين المحلي والعالمي.



وجاء آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم كالتالي:



سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3531 جنيها.

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سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 3237 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3090 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2648 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2060 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1765 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 1324 جنيها.سعر الجنيه الذهب 24560 جنيها.ويتداول سعر الذهب بانحياز إيجابي اليوم الخميس وسط غياب إصدارات البيانات الاقتصادية من الدرجة الأولى في منتصف الأسبوع ومع ذلك، فمن المرجح أن تؤدي الرياح المعاكسة المتعددة، مثل ارتفاع الدولار الأمريكي والتعليقات المتشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الحد من الاتجاه الصعودي للمعدن الثمين على المدى القريب.ومن ناحية أخرى، كان نمو الطلب العالمي على الذهب مدفوعًا بشكل أساسي بالاستثمار القوي في السوق خارج البورصة، والشراء المستمر من قبل البنوك المركزية، وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين، بما في ذلك الصين والهند، وفقًا لأحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي وعلاوة على ذلك، فإن بيئة النفور من المخاطرة والشكوك المحيطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد تعزز أصول الملاذ الآمن التقليدية مثل الذهب.وينتظر تجار الذهب بعض المحفزات الجديدة. من المقرر صدور مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية الأمريكية يوم الخميس. أيضًا، من المقرر أن تتحدث رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، في الجناح الحذر للبنك المركزي الأمريكي، في وقت لاحق من اليوم. قد تؤدي التصريحات الحذرة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحد من الجانب الهبوطي لسعر الذهب في الوقت الحالي.وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز إن الأمر سيستغرق وقتًا أطول مما كان يعتقد سابقًا لخفض التضخم إلى هدف 2?، مشددة على أن المعدل من المرجح أن يظل مرتفعًا لفترة أطول.وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري أيضًا إلى أنهما يفضلان الاحتفاظ بأسعار الفائدة عند المستويات الحالية لفترة أطول.توقع المستثمرون فرصة بنسبة 55? تقريبًا لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، بانخفاض من 85? قبل تقرير التوظيف الأمريكي الأسبوع الماضي، وفقًا لأداة FedWatch من CME.ومن المتوقع أن تنخفض القراءة الأولى لمؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان من 77.2 في أبريل إلى 76.0 في مايو.وقام بنك الشعب الصيني (PBoC) بزيادة احتياطياته من الذهب بمقدار 60 ألف أونصة تروي في أبريل، مما واصل سلسلة عمليات الشراء المتتالية إلى 18 شهرًا.ولا تزال توقعات المعدن الأصفر على المدى الطويل إيجابية وعلى المدى القريب، وقع سعر الذهب في قناة اتجاه تنازلي منذ منتصف أبريل ولا يزال النمط الترسيخي قائمًا حيث يحوم مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا حول خط المنتصف الخمسين ويظهر مستوى الدعم الأولي للمعدن الثمين بالقرب من المستوى النفسي 2300 دولار ويقع مستوى المنافسة التالي عند الحد الأدنى لقناة الاتجاه الهبوطي البالغة 2,260 دولارًا وقد يؤدي الضعف الممتد إلى سحب زوج XAU/USD إلى أدنى مستوى له في 1 أبريل عند 2,228 دولارًا أمريكيًا، يليه مستوى الجولة 2,200 دولار أمريكي.وقد يتجه المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى له في 6 مايو عند 2232 دولارًا. وفي اتجاه الشمال، قد يجذب الذهب عددًا كافيًا من المشترين لاختبار الحد العلوي لقناة الاتجاه الهبوطي عند 2,345 دولارًا والمرشح الصعودي الإضافي الذي يجب مراقبته هو العلامة الكاملة عند 2400 دولار، في طريقه إلى أعلى مستوى على الإطلاق بالقرب من 2432 دولارًا.