أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 13-6-2024

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ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2024 في مصر وفقا لآخر التطورات والمستجدات بأسواق المعدن الأصفر على المستويين المحلي والعالمي.



وجاء آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم كالتالي:



سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3560 جنيها.

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سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 3263 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3115 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2670 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2076 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1780 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 1335 جنيها.سعر الجنيه الذهب 24920 جنيها.ويجري تداول الذهب بالمنطقة الحمراء للمرة الأولى هذا الأسبوع، ويتطلع إلى إعادة اختبار مستوى 2300 دولار في وقت مبكر من يوم الخميس ويقاوم بائعو الذهب السيطرة بعد قرار سعر الفائدة المتشدد من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لكنهم يتوخون الحذر قبل بيانات التضخم لمؤشر أسعار المنتجين الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الخميس.واستمتع سعر الذهب بحركة سعرية جيدة في الاتجاهين أمس الأربعاء، حيث بدأ اليوم على قدم حذرة، مما عزز انتعاش يوم الثلاثاء في الفترة التي سبقت إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي.وتلقى مشتري الذهب دفعة جديدة من تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الذي جاء أضعف بكثير من المتوقع، والذي عزز توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام وأدت زيادة الرهانات الحمائمية لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تحطيم الدولار الأمريكي إلى جانب عائدات سندات الخزانة الأمريكية عبر المنحنى، مما دفع سعر الذهب إلى الاقتراب من حاجز 2350 دولارًا.وكان مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي ثابتًا على مدار الشهر في مايو، أقل من التوقعات بارتفاع بنسبة 0.1?. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2%، وهو ما يقل أيضًا عن التقديرات بزيادة 0.3%. كما جاءت الأرقام السنوية أضعف من إجماع السوق.ومع ذلك، تحول المد ضد سعر الذهب، حيث عاد البائعون إلى اللعبة بعد إعلانات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. وعكس سعر الذهب ما يقرب من 15 دولارًا من أعلى مستوياته في عدة أيام ليستقر عند مكاسب متواضعة بالقرب من 2325 دولارًا يوم الأربعاء.وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نطاق 5.25% -5.50%، بعد اجتماع السياسة في يونيو، وأشار ملخص التوقعات الاقتصادية المنقح، أو ما يسمى بالرسم البياني النقطي، إلى أن صناع السياسات يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2024، مقابل توقعات بثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في توقعات مارس وانخفاضًا من خفضين متوقعين على نطاق واسع.كما أدلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بتعليقات متشددة خلال مؤتمره الصحفي بعد اجتماع السياسة، مشيرًا إلى أن "القراءات الأحدث بشأن التضخم أظهرت تخفيفًا. حتى الآن هذا العام، لم نحصل على ثقة أكبر في التضخم من أجل الخفض".وأضاف باول: "سوف نحتاج إلى رؤية المزيد من البيانات الجيدة لتعزيز الثقة في التضخم".ومع انتهاء "الأربعاء العظيم" الآن، يتحول الاهتمام نحو مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية الأمريكية من الدرجة الأولى، بما في ذلك تقرير مؤشر أسعار المنتجين، والذي قد يثير الشكوك حول النظرة المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.ومن المرجح أن يظل سعر الذهب تحت رحمة اتجاهات المخاطر وحركة أسعار الدولار الأمريكي، في أعقاب الأحداث الأمريكية الرئيسية وتحدى سعر الذهب الضغوط الهبوطية يوم الأربعاء ولكن التحيز الهبوطي لا يزال سليما في المستقبل، حيث يظل مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا (RSI) أقل بكثير من مستوى 50 ولا يزال تقاطع الدب في طور التكوين.ويقترب المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 يومًا (SMA) من عبور المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا من الأعلى، والذي إذا حدث سيثبت صحة التقاطع الهبوطي، مما يفتح الباب لاتجاه هبوطي متجدد في سعر الذهب.والدعم الفوري الآن عند إن سعر الذهب قد يصل إلى عتبة 2,300 دولار، والتي قد يتعرض السعر عندها للتهديد عند أدنى مستوى له في 3 مايو عند 2,277 دولار وإن الكسر المستمر دون هذا المستوى أمر بالغ الأهمية لتعزيز البائعين نحو الحاجز النفسي عند 2,250 دولار وبدلاً من ذلك، سوف يحتاج تعافي سعر الذهب إلى القبول فوق دعم التقاء رئيسي تحول إلى مقاومة بالقرب من 2,350 دولار، حيث يتزامن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 يومًا و50 يومًا ثم سيستعرض مشتري الذهب قوتهم نحو أعلى مستوى في 24 مايو عند 2,364 دولار في طريقهم إلى أعلى مستوى في 7 يونيو عند 2,388 دولار.