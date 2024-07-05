أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5-7-2024

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ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 في مصر وفقا لآخر التطورات والمستجدات بأسواق المعدن الأصفر على المستويين المحلي والعالمي.



وجاء آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم كالتالي:



سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3634 جنيها.

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سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 3331 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3180 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2725 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2120 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1817 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 1362 جنيها.سعر الجنيه الذهب 25440 جنيها.ويتماسك سعر الذهب بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوعين عند 2,365 دولارًا الذي وصل إليه يوم الأربعاء، حيث يواصل الدولار الأمريكي شفاء جراحه، متجاهلاً ارتدادًا طفيفًا في عوائد سندات الخزانة الأمريكية ويستعد سعر الذهب لعودة المتداولين الأمريكيين من عطلة 4 يوليو وبيانات الوظائف غير الزراعية المهمة للحصول على دفعة جديدة.وتتجه الأنظار كلها نحو تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي، مع تزايد رهانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذرة ومع عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة أمس الخميس، حافظ سعر الذهب على ارتفاعه بالقرب من أعلى مستوياته خلال أسبوعين بينما كان ضمن نطاق محدود بسبب ظروف السيولة الضعيفة وظلت الأسواق أيضًا متوترة، حيث توجه الناخبون في المملكة المتحدة إلى صناديق الاقتراع، مما حد من نشاط التداول حول سعر الذهب التقليدي كملاذ آمن.وواصل الدولار الأمريكي معاناة من الألم الناجم عن زيادة التوقعات الحذرة المحيطة بتخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام وتحقق ذلك بعد أن أقر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالتقدم في مكافحة التضخم في وقت سابق من هذا الأسبوع وبالإضافة إلى ذلك، عززت سلسلة من الإحصاءات الأمريكية الأخيرة أيضًا الرهانات المحورية لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي بمقدار 150 ألف وظيفة في يونيو، بعد الزيادة البالغة 157 ألفًا (المعدلة من 152 ألفًا) المسجلة في مايو.وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات البطالة لأول مرة بمقدار 4000 الأسبوع الماضي إلى 238000، وفقًا لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الأربعاء وكان الرقم أعلى قليلاً من التقديرات البالغة 235000. أخيرًا، انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM) الأمريكي إلى منطقة الانكماش في يونيو، حيث وصل إلى 48.8 مقابل 53.8 في مايو والقراءة المتوقعة 52.5.ويتوقع المتداولون فرصة بنسبة 73% للخفض في سبتمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch. تقوم الأسواق أيضًا بتسعير تخفيضين محتملين في أسعار الفائدة هذا العام.وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير سوق العمل الأمريكي عالي التأثير المقرر صدوره اليوم الجمعة، والذي قد يكون له تأثير قوي على تسعير السوق لتخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية، مما يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي وقيمة الدولار الأمريكي.من المتوقع أن ترتفع الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 190 ألفًا في يونيو بعد تسجيل زيادة قدرها 272 ألفًا في مايو، بينما من المتوقع أن يظهر متوسط الأجر في الساعة نموًا بنسبة 3.9% سنويًا، بعد ارتفاع بنسبة 4.1% سابقًا وإذا جاءت مجموعات البيانات الرئيسية هذه أقل من إجماع السوق، فإنها ستعزز الرهانات على تخفيض سعر الفائدة الفيدرالي مرتين هذا العام وسيكون خفض سعر الفائدة في سبتمبر بمثابة صفقة محسومة. في مثل هذا السيناريو، من المرجح أن يواجه الدولار الأمريكي إمدادات جديدة، مما يوفر دفعة جديدة لسعر الذهب في الاتجاه الصعودي.ومع ذلك، يمكن للدولار أن ينتعش بقوة إذا جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية وبيانات تضخم الأجور مفاجئة في الاتجاه الصعودي، مما دفع المستثمرين إلى خفض توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذرة وهذا من شأنه أن يؤثر سلباً على سعر الذهب الذي لا يحمل فائدة.