أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13-9-2024

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ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 في مصر وفقا لآخر التطورات والمستجدات بأسواق المعدن الأصفر على المستويين المحلي والعالمي.

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وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3937 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3445 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2952 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2296 جنيها.سعر الجنيه الذهب 27560 جنيها.وسعر الذهب يستقر عند أعلى مستوى على الإطلاق بالقرب من 2570 دولارًا، مع تفكير المشترين في الخطوة التالية وسط ضعف مستمر في الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية ويتطلع المتداولون الآن إلى بيانات مؤشر ثقة المستهلك الأولية لولاية ميشيغان الأمريكية للحصول على توجيهات جديدة.وامتد سعر الذهب في الارتفاع المبكر أمس الخميس، حيث تحول المد لصالح المشترين بعد إصدار مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) وبيانات مطالبات البطالة، والتي عززت الرهانات على خفض سعر الفائدة بشكل كبير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2? على أساس شهري في أغسطس، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) يوم الخميس، متجاوزًا الزيادة المتوقعة بنسبة 0.1?. باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3?، وهو أعلى قليلاً من تقديرات الإجماع البالغة 0.2? وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي بنسبة 1.7?. باستثناء الغذاء والطاقة والتجارة، بلغ المعدل السنوي 3.3%.وفي الوقت نفسه، بلغ عدد طلبات إعانة البطالة الأولية 230 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 7 سبتمبر، بزيادة 2000 طلب عن الفترة السابقة مع التوافق مع التوقعات وأعادت البيانات الأمريكية الكئيبة جنبًا إلى جنب مع مقالة وول ستريت جورنال (WSJ) حول معضلة خفض أسعار الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الرهانات على خفض كبير في اجتماع سبتمبر.وكسر الدولار الأمريكي نمط تعافيه وانخفض بشكل حاد بسبب توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الحمائمية، متتبعًا عمليات البيع في عائدات سندات الخزانة الأمريكية.كما تحمل الدولار الأمريكي وطأة الطلب المتزايد على اليورو بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس، لكن الرئيسة كريستين لاجارد صبت الماء البارد على التوقعات بخفض آخر الشهر المقبل. وأدى الخفض المتشدد من قبل البنك المركزي الأوروبي إلى ارتفاع اليورو على حساب الدولار الأمريكي.وأضافت هذه العوامل إلى انتعاش أسعار الذهب، مما دفع المعدن اللامع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2560 دولارًا يوم الخميس.وفي تعاملات اليوم الجمعة حتى الآن، شهد سعر الذهب ارتفاعًا جديدًا ومستويات قياسية متجددة عند 2568 دولارًا، حيث ضرب التجار الآسيويون مكاتبهم وتفاعلوا مع التفاؤل الذي ساد بين عشية وضحاها حول الرهانات الحمائمية المتجددة المحيطة بإعلانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.ومع ذلك، يلتقط المشترون أنفاسهم في الوقت الحالي، حيث يتحولون إلى حذرين بعض الشيء قبل نهاية الأسبوع. وقد تلجأ الأسواق إلى إعادة التمركز قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، مما يغذي انخفاضًا تصحيحيًا في سعر الذهب. كما يمكن أن تلعب تدفقات نهاية الأسبوع دورًا محوريًا في تحرك سعر الذهب جنبًا إلى جنب مع إصدار بيانات ثقة المستهلك الأمريكي وتوقعات التضخم.وحقق سعر الذهب أخيرًا اختراقًا بعد إغلاقه يوم الخميس فوق الحد العلوي لنطاق التداول الذي دام ثلاثة أسابيع، والذي تم تثبيته عند أعلى مستوى قياسي سابق عند 2532 دولارًا.وعلى الرغم من الارتفاع المستمر، لا يزال مؤشر القوة النسبية صامدًا في المنطقة الصعودية، مع وجود مجال لمزيد من الارتفاع حتى يضغط على حدود ذروة الشراء وإذا مدد سعر الذهب زخمه الصعودي، فإن العقبة الصعودية التالية تظهر عند مستوى 2,600 دولار، والذي سيتم اختبار المستوى النفسي 2,650 دولارًا فوقه وإذا حدث تصحيح، فإن الدعم الأولي يظهر عند أعلى مستوى قياسي سابق عند 2,532 دولارًا، والذي سيتم اختبار المتوسط عند 2,513 دولارًا وهناك حاجة إلى كسر مستدام دون المستوى الأخير لتحدي عتبة 2500 دولار الرئيسية.