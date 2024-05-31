أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

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سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر استقرارا في بداية التعاملات المحلية، عقب ارتفاع بنحو 5 جنيهات حققته أمس كمتوسط لجميع الأعيرة.



سعر الذهب الآن

سجل سعر الذهب الآن في مصر بيع للمستهلك كالتالي :



عيار 24 : 3554 جنيها.

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عيار 21 : 3110 جنيهات.عيار 18 : 2666 جنيها.عيار 14 : 2073 جنيها .سعر الذهب المستعمل اليوم الثلاثاء في مصرسجل سعر الذهب المستعمل اليوم الثلاثاء في مصر كالتالي :عيار 24 : 3541 جنيها.عيار 21 : 3100 جنيه.عيار 18 : 2657 جنيها.عيار 14 : 2065 جنيها .سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصرسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بيع للمستهلك حوالي 24880 جنيها وزن 8 جرامات ذهب عيار 21 صافي بدون المصنعية والضريبة والدمغة.وبلغ سعر الجنيه الذهب المستعمل اليوم في مصر حوالي 24800 جنيه وزن 8 جرامات ذهب عيار 21 صافي.سعر عيار 21 بالمصنعيةسجل سعر عيار 21 حوالي 3110 جنيهات للجرام، وتبدأ مصنعية الذهب اليوم من 30 جنيها للمستعمل، وتتراوح مصنعية الذهب الجديد من 7 إلى 10 % لأغلب العيارات، وتختلف المصنعية من محل ذهب إلى آخر وحسب المحافظة والتاجر.وتختلف مصنعية الذهب أيضا حسب نوع الذهب فهناك الذهب الهندي والإيطالي والأبيض والسويسري، والذهب المصري به عدد كبير من الشركات التي تتنافس فيما بينها على عرض موديلات جديدة ومختلفة.