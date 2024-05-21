أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21-5-2024

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ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 في مصر وفقا لآخر التطورات والمستجدات بأسواق المعدن الأصفر على المستويين المحلي والعالمي.



وجاء آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم كالتالي:



سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3640 جنيها.

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سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 3336 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3185 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2730 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2123 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1820 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 1365 جنيها.سعر الجنيه الذهب 25480 جنيها.ويواصل سعر الذهب تراجعه من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2450 دولارًا والذي سجله أمس الاثنين، حيث يجذب الدولار الأمريكي الطلب على الملاذ الآمن وسط نفور واسع النطاق من المخاطرة ويتحول الاهتمام مرة أخرى نحو الخطابات القادمة من صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) والتي تهيمن في وقت مبكر من هذا الأسبوع، في غياب الأحداث الاقتصادية الأمريكية من الدرجة الأولى.وبدأ الأسبوع بمجموعة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين اعتلوا المنصة، متبنين موقفًا حذرًا بشأن توقعات التضخم وأسعار الفائدة، وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه على الرغم من أن تخفيضات أسعار الفائدة لا تزال مطروحة على الطاولة في وقت لاحق من هذا العام، إلا أن التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس تضاءلت بشكل ملحوظ.حذرت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، أمس الاثنين من أن "مخاطر التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي"، مضيفة أنها لم تعد تعتقد أن تخفيضات أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2024 مناسبة وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي إنه بينما تتوقع أن يتحسن تضخم المساكن ببطء، فإن صانع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يتوقع أن يكون التقدم سريعًا.وقال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي للرقابة مايكل بار إن بنك الاحتياطي الفيدرالي في وضع جيد للحفاظ على ثبات السياسة ومراقبة الاقتصاد، بحسب رويترز. وفي الوقت نفسه، أشار نائب رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون إلى أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان التباطؤ الأخير في عملية مكافحة التضخم سيستمر لفترة طويلة.وساعدت هذه التصريحات الحذرة الدولار الأمريكي على العثور على الطلب بسبب تخفيف الرهانات على التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بينما غذت أيضًا انتعاشًا في عائدات سندات الخزانة الأمريكية. وبالتالي، ارتد سعر الذهب من أعلى مستوياته القياسية الجديدة.وقفز سعر الذهب إلى 2450 دولارًا، وهو أعلى مستوى جديد على الإطلاق، بعد تقارير عن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في مقاطعة أذربيجان الشرقية الإيرانية، حيث اصطدمت بالأسلاك في الساعات الآسيوية يوم الاثنين.في تداولات اليوم الثلاثاء حتى الآن، يحافظ النفور من المخاطرة على تدفقات الملاذ الآمن إلى الدولار الأمريكي سليمة، مما يزيد من ضغوط البيع على سعر الذهب. أصبحت الأسواق حذرة قبل سلسلة من الخطب من صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك نائب رئيس البنك جون ويليامز والمحافظ كريستوفر والر وأيضًا، يمتنع متداولو الذهب أيضًا عن وضع مراكز جديدة قبل محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء ونتائج أرباح Nvidia، والتي قد يكون لها تأثير كبير على معنويات المخاطرة وقيمة الدولار الأمريكي.وتحول مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا جنوبًا ولكنه يستقر فوق خط الوسط ويحوم حاليًا بالقرب من 62.60، مما يدل على أن الاتجاه الهبوطي يبدو محدودًا لسعر الذهب ويجب أن يجد مشترو الذهب قبولًا فوق المستوى القياسي البالغ 2,441 دولارًا إذا كان المستوى النفسي 2,450 دولارًا مطلوبًا وقد يؤدي التحرك المستمر فوق الأخير إلى فتح الأبواب أمام ارتفاع جديد نحو مستوى 2500 دولار.ومع ذلك، إذا احتاج بائعو الذهب إلى الدفاع عن الرقم الكامل البالغ 2400 دولار. قد يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى انخفاض جديد نحو أدنى مستوى ليوم الجمعة عند 2374 دولارًا ويقع الهدف الهبوطي التالي عند المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 يومًا (SMA) عند 2,344 دولارًا.