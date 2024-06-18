أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024

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ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 في مصر وفقا لآخر التطورات والمستجدات بأسواق المعدن الأصفر على المستويين المحلي والعالمي.



وجاء آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم كالتالي:



سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3577 جنيها.

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سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 3279 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3130 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2682 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2086 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1788 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 1341 جنيها.سعر الجنيه الذهب 25040 جنيها.ويقوم سعر الذهب بمحاولة انتعاش طفيفة اليوم الثلاثاء بعد أن شهد بداية سلبية للأسبوع أمس الاثنين وعلى الرغم من الارتداد، يبدو سعر الذهب ضعيفًا وسط ارتفاع متجدد للدولار الأمريكي، حيث يقوم المتداولون بإعادة وضع مراكزهم قبيل خطابات مجموعة من صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي وبيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عالية التأثير.ويتتبع سعر الذهب تحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية حتى الآن هذا الأسبوع، متوقفًا مؤقتًا عن انخفاضه السابق وسط ضعف متواضع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومع امتداد ارتفاع المخاطر في وول ستريت إلى آسيا، يبقى أن نرى ما إذا كان سعر الذهب سيظل مدعومًا في الفترة التي تسبق الأجندة الاقتصادية الأمريكية.وبالإضافة إلى ذلك، إذا اكتسب انتعاش الدولار الأمريكي قوة بسبب بيانات مبيعات التجزئة القوية أو التصريحات المتشددة من صانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد يتعرض سعر الذهب لضغوط بيع متجددة ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.2% على أساس شهري في مايو بعد عدم الإعلان عن أي نمو في أبريل ومن المرجح أن ترتفع مبيعات التجزئة الأساسية بنسبة 0.2% في مايو، بنفس الوتيرة التي شوهدت في أبريل.وفي الوقت نفسه، يضم المتحدثون باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي باركين، وكوجلر، ولوجان، ومسلم، وجولسبي. أي تلميحات من المسؤولين تبرر الحذر بشأن التضخم أو التراجع عن تخفيضات أسعار الفائدة ستضخ نوبة جديدة من القوة في الدولار الأمريكي على حساب سعر الذهب.وعلى الرغم من النطاق الذي شهده سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي، إلا أن المخاطر لا تزال تميل نحو الاتجاه الهبوطي يقتصر الاتجاه الصعودي لسعر الذهب على منطقة الالتقاء عند 2,345 دولارًا، حيث يتواجد المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 يومًا (SMA) والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا ومن ناحية أخرى، يبدو أن الاتجاه الهبوطي محمي بأدنى مستوى في 3 مايو عند 2277 دولارًا.ويظل مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا هبوطيًا دون مستوى 50، بالقرب حاليًا من 48.00، مما يبرر المخاطر الهبوطية ولإضافة مصداقية إلى الاحتمالية الهبوطية، تجاوز المتوسط المتحرك البسيط لـ 21 يومًا المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا من الأعلى على أساس إغلاق يومي يوم الجمعة، مما يؤكد صحة التقاطع الهبوطي ويقع الدعم الفوري الآن عند عتبة 2300 دولار، والتي سيتم دونها اختبار أدنى مستوى في 10 يونيو عند 2287 دولارًا.وسيهدد الاختراق المستمر دون الأخير أدنى مستوى في 3 مايو عند 2277 دولارًا، حيث يستهدف البائعون الحاجز النفسي عند 2250 دولارًا وبدلاً من ذلك، فإن أي انتعاش في سعر الذهب سيحتاج إلى قبول فوق مستوى الدعم الرئيسي المذكور أعلاه والذي تحول إلى مقاومة بالقرب من 2,345 دولارًا وسيقوم مشترو الذهب بعد ذلك باستعراض عضلاتهم نحو أعلى مستوى مسجل في 24 مايو عند 2364 دولارًا في طريقهم إلى أعلى مستوى في 7 يونيو عند 2388 دولارًا.