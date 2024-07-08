أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 8-7-2024

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ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 يوليو 2024 في مصر وفقا لآخر التطورات والمستجدات بأسواق المعدن الأصفر على المستويين المحلي والعالمي.



وجاء آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم كالتالي:



سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3685 جنيها.

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سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 3378 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3225 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2764 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2150 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1842 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 1382 جنيها.سعر الجنيه الذهب 25800 جنيها.وانخفض سعر الذهب إلى 2385 دولارًا في جلسة التداول المبكرة اليوم الاثنين.وارتفعت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 206 ألف وظيفة في يونيو مقابل 218 ألف وظيفة في السابق، وهو ما يفوق التوقعات البالغة 190 ألف وظيفة.وامتنع البنك المركزي الصيني عن شراء الذهب للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى انخفاض سعر المعدن الأصفر.ويجذب سعر الذهببعض البائعين بالقرب من 2,385 دولارًا، مما يكسر سلسلة الانتصارات التي استمرت ثلاثة أيام خلال ساعات التداول الآسيوية المبكرة يوم الاثنين.ويدعم انخفاض المعدن الأصفر التعافي المتواضع للدولار الأمريكي وتوقف البنك المركزي الصيني عن شراء الذهب للشهر الثاني ومع ذلك، فإن تدفقات الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين السياسي قد ترفع المعدن الثمين.وارتفعت الوظائف الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 206 آلاف في يونيو، متجاوزة التوقعات البالغة 190 ألفًا وكان النمو أقل من القراءة السابقة البالغة 218 ألفًا، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) يوم الجمعة.وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة من 4.0? في مايو إلى 4.1? في يونيو وأخيرًا، ارتفع متوسط ????الدخل بالساعة بنسبة 0.3? على أساس شهري في يونيو، مطابقًا للتوقعات.وبحسب أداة CME FedWatch، فإن السوق تتوقع حاليًا خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر بنسبة 77%، ارتفاعًا من 70% يوم الجمعة الماضي.وعلاوة على ذلك، أظهرت محاضر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن صناع السياسات أقروا بتخفيف ضغوط الأسعار، مما أثار توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهو ما قد يجر الدولار الأمريكي إلى الأسفل ويرفع الذهب المقوم بالدولار الأمريكي.وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم اليقين السياسي في أوروبا، وخاصة في فرنسا، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد تعزز تدفقات الملاذ الآمن، مما يفيد المعادن الثمينة.ووفقًا لمجلة الإيكونوميست، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية تبدو في طريقها للفوز بأكبر عدد من المقاعد في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية يوم الأحد.ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء حالة عدم اليقين حيث أشارت الجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية الفرنسية إلى برلمان معلق.وفي مكان آخر، أظهرت البيانات الصادرة عن الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع أن بنك الشعب الصيني امتنع عن شراء الذهب للشهر الثاني.وقال محللون: "يبدو أن أسعار الذهب لا تزال مرتفعة بعض الشيء، وينتظر بنك الشعب الصيني المزيد من التراجع قبل استئناف برنامج شراء الذهب".ومن الجدير بالذكر أن الصين هي أكبر مستهلك للذهب في العالم، وقد يؤثر توقف شراء الذهب على سعر الذهب.