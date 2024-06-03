أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 3-6-2024

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ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 3 يونيو 2024 في مصر وفقا لآخر التطورات والمستجدات بأسواق المعدن الأصفر على المستويين المحلي والعالمي.



وجاء آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم كالتالي:



سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3554 جنيها.

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سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 3258 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3110 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2665 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2073 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1777 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 1332 جنيها.سعر الجنيه الذهب 24880 جنيها.ويحاول سعر الذهب تضميد جراحه بينما يتداول بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين عند 2321 دولارًا، ليبدأ الأسبوع على أساس حذر وفشل سعر الذهب في العثور على الإلهام من ضعف الدولار الأمريكي على نطاق واسع وعوائد سندات الخزانة الأمريكية السلبية.ويشعر سعر الذهب بجاذبية، بفضل مزاج السوق المخاطرة، بعد الانتعاش المتأخر في الأسهم الأمريكية وتستوعب الأسواق آخر التطورات بشأن الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط بعد أن حدد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة خطة لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل تهدف إلى تهدئة الصراع بين إسرائيل وحماس.ورحبت حركة حماس باقتراح الرئيس الأمريكي بايدن بوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة استعدادها للتعامل بشكل إيجابي مع أي اقتراح يعرض وقفا دائما لإطلاق النار لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض فكرة الوقف الدائم لإطلاق النار، متمسكا بموقفه الثابت بشأن شروط إسرائيل لإنهاء الحرب.وعلى الرغم من الرفض الإسرائيلي، فإن رد حماس الإيجابي يبقي المشاركين في السوق متفائلين بشأن احتمال تخفيف التوترات بين الطرفين ويحافظ ارتفاع المخاطرة الممتد على الضغط الهبوطي على سعر الذهب كملاذ آمن.وعلاوة على ذلك، تبتهج الأسواق أيضًا ببيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي S&P Global Caixin في الصين، والتي تحسنت من 51.4 في أبريل إلى 51.7 في مايو، متجاوزة الرقم المقدر بـ 51.5 وقد أضافت وتيرة التعافي المتسارعة في قطاع التصنيع في البلاد إلى التفاؤل الاقتصادي العام.وبالنظر إلى المستقبل، إذا تسارعت تدفقات الرغبة في المخاطرة، فقد يتعرض الدولار الأمريكي وسعر الذهب لضغوط بيع متجددة، على الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي القوي من ISM الأمريكي يمكن أن ينقذ الموقف بالنسبة لمشتري العملة الأمريكية. ومع ذلك، من الممكن أن يظل سعر الذهب تحت رحمة البائعين.وفشل سعر الذهب في العثور على أي راحة من مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري في الولايات المتحدة والذي جاء أضعف من المتوقع يوم الجمعة ويتجه الاهتمام الآن نحو بيانات التوظيف الأمريكية هذا الأسبوع، والتي ستقدم تلميحات جديدة حول توقيت أول خفض لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.وفي هذه الأثناء، سيبقى التركيز على التطورات بين إسرائيل وحماس ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي ISM يوم الاثنين واخترق سعر الذهب دعم المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 2,330 دولارًا في وقت مبكر من يوم الاثنين ومع ذلك، يحتاج بائعو الذهب إلى إغلاق شمعة يومية تحت الأخيرة لتأكيد الانهيار المستمر.ويتجه مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا (RSI) للأسفل دون خط الوسط، مما يشير إلى أنه من المرجح أن يحتفظ البائعون بالسيطرة على المدى القريب ويقع الهدف الهبوطي التالي لسعر الذهب عند مستوى 2,300 دولار، والذي سيكون تحته انخفاض نحو أدنى مستوى في 3 مايو عند 2,277 دولار وبدلاً من ذلك، فإن أي ارتداد سيحتاج إلى قبول فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 21 يومًا عند 2355 دولارًا. علاوة على ذلك، سيتم تفعيل أعلى مستوى تم تسجيله في 24 مايو عند 2,364 دولارًا وسيؤدي التحرك المستمر فوق هذا المستوى إلى تعزيز الاندفاع نحو دعم الوتد الصاعد الذي تحول إلى مقاومة، ثم عند 2391 دولارًا.