

الذهب الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 27-5-2024 في بداية جلسات الأسبوع وسط تحرك طفيف في سعر أونصة الذهب ببورصة المعادن الدولية، فيما يظل الطلب على المعدن ضعيف محليا وسط هدوء في سعر الدولار.



أسعار الذهب في مصر

صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات ليسجل الجرام مستويات 3110 جنيهات بدون مصنعية.



كما ارتفع سعر الجرام عيار 18 إلى 2666 جنيها غير شامل المصنعية، فيما تحرك سعر الجنيه الذهب في مصر عند مستويات 24880 جنيها للجنيه بدون أى رسوم أخري.

قد يعجبك أيضا...

في سياق متصل، شهدت أسعار أونصة الذهب العالمي ارتفاع طفيف مع بداية تداولات الأسبوع، وذلك بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوعين خلال الجلسة الماضية، يأتي هذا في ظل ضعف أحجام التداول اليوم في الأسواق المالية بسبب العطلات، إضافة إلى ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية التي تصدر نهاية هذا الأسبوع.سجل سعر الذهب الفوري المستخدم في تسعير السبائك ارتفاع خلال جلسة اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2347 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2334 دولار للأونصة، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2344 دولار للأونصة.خلال الأسبوع الماضي، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 3.3% بسبب محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أظهر اقتناع أعضاء البنك أن التضخم يحتاج إلى المزيد من الوقت للعودة إلى ستهدف البنك عند 2%، وبالتالي تستمر أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.جدير بالذكر أن ارتفاع سعر الذهب لتسجيل مستوى تاريخي عند 2450 دولار للأونصة مطلع الأسبوع الماضي دفع العديد من المستثمرين إلى إغلاق مراكز الشراء والاكتفاء من هذا الصعود، خاصة بعد تغير وجهة البنك الفيدرالي نحو ترك الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.